«Не все, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле». Политики и эксперты объяснили попытку покушения на секретаря Совбеза

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила террористический акт, готовившийся украинскими спецслужбами в Москве на Троекуровском кладбище. Потенциальной жертвой террористов оказался секретарь Совета Безопасности России, ранее занимавший пост министра обороны страны, Сергей Шойгу.

Покушение планировали совершить, когда государственный деятель будет навещать могилы родственников. По имеющейся информации, на Троекуровском кладбище похоронены родители Шойгу — Кужугет Сергеевич и Александра Яковлевна, а также сестра Лариса, которой не стало в 2021 году. 12 ноября была годовщина смерти матери политика.

О том, почему украинские спецслужбы выбрали в качестве потенциальной жертвы теракта экс-главу Минобороны России, и к чему это могло привести, рассказали эксперты.

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Госдуме назвали целью покушения на Шойгу давление на Россию

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Колесник полагает, что выбор украинских спецслужб пал именно на Шойгу, так как он является влиятельной фигурой. Совершив теракт против него, они хотели оказать давление на Россию и посеять панику в обществе.

Оказать давление на нашу страну, на наших людей. Попытаться посеять панику. Собственно, это основная задача террористов во всем мире Андрей Колесник член комитета Госдумы по обороне

Депутат отметил, что Украина «давным-давно считается террористическим государством». Кроме того, по его словам, в террористической деятельности Киеву помогают западные страны, предоставляя оружие и взрывчатку. В связи с чем Колесник выразил мнение, что террористов стоит уничтожать в местах их дислокации по примеру США. «Они уничтожают в любой стране мира террористические гнезда, которые угрожают их гражданам. Мы должны делать то же самое», — указал он.

Покушение на Шойгу могло привести к серьезному военному урону РФ

Депутат Госдумы Юрий Швыткин также отметил, что Шойгу — «серьезный политический, военный и государственный деятель». По его мнению, целью попытки покушения на него был удар по безопасности России.

Швыткин напомнил, что Шойгу занимал пост министра обороны страны, а сейчас является секретарем Совбеза. «То есть занимается непосредственно обеспечением безопасности граждан, укреплением обороноспособности страны и рядом других серьезных вопросов», — указал депутат. В связи с чем, считает он, в случае успеха покушения на Шойгу России был бы нанесен не только политический, но и военный урон.

Не все то, чем занимается Шойгу, находится в публичном поле. Так что главной целью тут было нанесение содержательного удара по нашей стране Юрий Швыткин депутат Госдумы

Фото: Александр Рюмин / POOL / РИА Новости

Покушение на Шойгу могло иметь громкий медийный эффект

Вместе с тем политолог Евгений Минченко указал, что покушение на секретаря Совета Безопасности РФ имело бы также громкий медийный эффект. По его словам, при выборе потенциальной жертвы Киев руководствуется в том числе этим фактором.

То есть противник стремится выбрать цель для атаки таким образом, чтобы гибель потенциальной жертвы могла иметь громкий медийный эффект Евгений Минченко политолог

Минченко напомнил, что ранее украинские спецслужбы в качестве жертв теракта также выбирали известных людей — военного корреспондента Владлена Татарского, погибшего при взрыве на своем творческом вечере, а также писателя Захара Прилепина и философа Александра Дугина.

Один из готовивших покушение на Шойгу причастен к другому убийству

Для совершения теракта украинские спецслужбы завербовали несколько человек: нелегального мигранта из Средней Азии и двоих ранее судимых наркозависимых россиян, которые являются супругами. Кроме того, в деле участвовал четвертый человек — житель Киева. Последний уже был фигурантом дела об убийстве в России.

По имеющейся информации, Джалолиддин Шамсов является уроженцем Таджикистана. В 2010 году он получил российское гражданство. В 2021 году мужчина стал фигурантом уголовного дела об убийстве башкирского предпринимателя Марата Купцова. Также ему вменяли незаконное хранение огнестрельного оружия.

После возбуждения уголовного дела в России Шамсов сбежал на Украину. При этом в РФ за ним числится задолженность на сумму свыше 106 тысяч рублей. Она включает штрафы ГИБДД, неоплаченные налоги и сборы.