«Довоевались». Путин рассказал о планах Москвы на Донбасс и Новороссию после переговоров с делегацией США

Путин: РФ освободит Донбасс и Новороссию военным или другим путем

Президент России Владимир Путин раскрыл подробности переговоров со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером. Также российский лидер объявил о планах Москвы на Донбасс и Новороссию.

Путин пообещал освободить Донбасс и Новороссию

Российский лидер после переговоров с делегацией США напомнил, что военного конфликта с Украиной можно было избежать. По его словам, Москва предлагала Киеву вывести войска из Донбасса.

Мы сразу Украине сказали, украинским войскам: люди не хотят с вами жить, они вышли на референдум, проголосовали за независимость — выведите свои войска и никаких военных действий не будет Владимир Путин президент России

Однако Киев отверг это предложение, выбрав путь разрешения ситуации через вооруженный конфликт, указал президент РФ. «Ну вот сейчас довоевались», — указал Путин. При этом глава государства заверил, что Россия «в любом случае освободит» Донбасс и Новороссию.

Либо мы вооруженным путем освободим эти территории, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать Владимир Путин президент России

Путин рассказал о мирном плане Вашингтона

Соединенные Штаты разделили 27 пунктов мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине на четыре пакета и предложили обсудить каждый по отдельности, сообщил Путин. При этом, отметил российский лидер, фактически это были те же самые пункты мирного плана США.

Они разбили эти 28, по-моему, 27 пунктов на четыре пакета. И предложили нам обсуждать эти четыре пакета Владимир Путин президент России

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Глава государства уточнил, что представители США привезли документы, которых российская сторона ранее не видела, поэтому участникам встречи «пришлось пройтись практически по каждому пункту». Из-за этого встреча с американской делегацией была продолжительной, однако этот разговор был необходим, указал президент России.

Путин заявил о несогласии с некоторыми пунктами плана США

По словам российского лидера, предложения, которые обсуждались сторонами в ходе переговоров, основывались на договоренностях, достигнутых президентами России и США на саммите в Анкоридже. Однако, указал Путин, несмотря на это в ходе встречи были затронуты вопросы, с которыми Россия не согласна. «Да, такие вопросы были, и мы их обсуждали», — сообщил он.

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости / kremlin.ru

При этом российский лидер отказался публично комментировать пункты мирного плана США по Украине, добавив, что необходимо включаться в работу по урегулированию конфликта, а не мешать ей.

Сказать сейчас, что конкретно не подходит, а с чем мы могли бы согласиться, — мне кажется, это преждевременно Владимир Путин президент России

Путин назвал усилия США челночной дипломатией

Соединенные Штаты, проводя переговоры с Россией, Украиной и Европой, занимаются челночной дипломатией, заявил российский лидер. «Поговорили с представителями Украины, потом поговорили с европейцами, потом приехали к нам. Потом у них опять встреча с украинцами и европейцами», — отметил Путин.

Вместе с тем глава государства назвал поиск путей решения конфликта на Украине сложной работой.

Это сложная работа, это сложная миссия Владимир Путин президент России

Встреча Путина, Уиткоффа и Кушнера прошла в ночь на 3 декабря в Кремле. Политики вели переговоры почти пять часов. С российской стороны во встрече также приняли участие спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев и помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во время встречи обсуждали несколько планов урегулирования конфликта на Украине. По словам помощника российского лидера, разговор был конструктивным, весьма полезным и содержательным. Кроме того, Ушаков сообщил, что Путин передал через Уиткоффа привет американскому коллеге, а также ряд политических сигналов.