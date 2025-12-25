Стало известно об одной просьбе Долиной к покупательнице ее квартиры. О чем она просила Лурье перед переездом?

Свириденко: Долина попросила пожить в проданной Лурье квартире несколько месяцев

Певица Лариса Долина обратилась к покупательнице своей квартиры Полине Лурье с одной просьбой. Как рассказала адвокат покупательницы Светлана Свириденко, народная артистка захотела остаться жить в проданном ею жилище в центральном столичном районе Хамовники еще на несколько месяцев.

Исполнительница сослалась на то, что не успевает собрать свои вещи, отметив, что ей нужно для этого больше времени.

Лурье, в свою очередь, не намерена давать согласие на просьбу певицы. Она не хочет, чтобы бывшая хозяйка задерживалась в квартире.

Долину обязали подписать акт приема-передачи

Сделка по продаже пятикомнатной квартиры Долиной в премиальном районе Москвы прошла в прошлом году. Лурье заплатила за нее 112 миллионов рублей, однако впоследствии певица сообщила, что стала жертвой мошенников и отдала им все деньги, потребовав в суде вернуть ей недвижимость. В марте этого года столичный суд восстановил за Долиной право собственности на жилье, после чего Лурье направила жалобу в Верховный суд. Данная инстанция, в свою очередь, отменила решение нижестоящей инстанции в середине декабря 2025 года — право на квартиру осталось за покупательницей. Теперь Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении артистки из квартиры.

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной Полина Лурье на заседании Верховного суда РФ Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Заседание должно состояться в четверг, 25 декабря. Его может и не быть в случае, если Долина и ее родственники добровольно покинут жилплощадь.

В Верховном суде подчеркнули, что решения прошлых заседаний существенно нарушили права покупательницы квартиры, в частности, нормы материального права, проигнорировав статью Гражданского кодекса, подразумевающую применение двусторонней реституции при отмене сделки

Как стало известно, при выселении из квартиры Долину обяжут подписать акт приема-передачи недвижимости.

Влияние жилищного скандала на репутацию Долиной оценили

По мнению продюсера Иосифа Пригожина, скандал с квартирой оказал благоприятное влияние на популярность певицы. Он подметил, что артистка давно зарекомендовала себя на сцене, из-за чего подобная ситуация только сыграет ей на руку, придав больше славы.

Дом в Хамовническом районе Москвы, где находится квартира, которую певица Лариса Долина продала Полине Лурье Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Пригожин считает, что «люди на плохое идут больше, чем на хорошее». При этом решение Верховного суда, который постановил вернуть квартиру Лурье, он посчитал справедливым.

Однако не все коллеги Долиной придерживаются аналогичного мнения. Как отметила певица Виктория Цыганова, после случившегося российский народ ненавидит Долину. Она заявила, что не понимает, почему та продолжает выступать на сцене, а также задается вопросом: «Неужели она настолько оторвана от реальности, что даже не понимает, каким посмешищем выглядит?»