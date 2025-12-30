Адвокат высказалась об отказе Долиной отдавать ключи от квартиры

Пухова: Опять вранье, Долина не отказывалась передавать ключи от квартиры Лурье

Адвокат Мария Пухова, представляющая интересы певицы Ларисы Долиной, высказалась по поводу появившейся информации об отказе артистки передать ключи от квартиры покупательнице Полине Лурье. В интервью «360» юрист назвала враньем такие публикации.

По ее словам, Долина планирует освободить жилье, ключи она не отказывалась передавать, свои вещи вывезет на январских праздниках.

В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко подчеркнула в беседе с РИА Новости, что ее клиентка хочет мирно договориться с певицей об освобождении квартиры. По ее словам, Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье.

Об отказе Долиной отдать ключи от квартиры сообщил telegram-канал «112». Лурье просила ее освободить квартиру 30 декабря, однако артистка отказалась это делать, отсрочив свой переезд до 5 января.

Ранее стало известно, что Долина начала вывозить вещи из квартиры — 26 декабря часть имущества погрузили в автомобиль певицы и увезли. По словам адвоката Лурье, ее клиентка не намерена выселять Долину из квартиры с помощью приставов.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

