12:40, 30 декабря 2025

Адвокат высказалась об отказе Долиной отдавать ключи от квартиры

Пухова: Опять вранье, Долина не отказывалась передавать ключи от квартиры Лурье
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Адвокат Мария Пухова, представляющая интересы певицы Ларисы Долиной, высказалась по поводу появившейся информации об отказе артистки передать ключи от квартиры покупательнице Полине Лурье. В интервью «360» юрист назвала враньем такие публикации.

По ее словам, Долина планирует освободить жилье, ключи она не отказывалась передавать, свои вещи вывезет на январских праздниках.

В свою очередь, адвокат Лурье Светлана Свириденко подчеркнула в беседе с РИА Новости, что ее клиентка хочет мирно договориться с певицей об освобождении квартиры. По ее словам, Мосгорсуд изготовил полный текст решения по иску Полины Лурье.

Об отказе Долиной отдать ключи от квартиры сообщил telegram-канал «112». Лурье просила ее освободить квартиру 30 декабря, однако артистка отказалась это делать, отсрочив свой переезд до 5 января.

Ранее стало известно, что Долина начала вывозить вещи из квартиры — 26 декабря часть имущества погрузили в автомобиль певицы и увезли. По словам адвоката Лурье, ее клиентка не намерена выселять Долину из квартиры с помощью приставов.

16 декабря Верховный суд рассмотрел жалобу Лурье и отменил решение других судов по этому делу. Право собственности на квартиру, которую приобрела Лурье, осталось за покупательницей. Долину и ее близких суд обязал в ближайшее время покинуть квартиру.

