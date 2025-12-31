Еще пять российских спортсменов получили нейтральный статус. Что это значит?

FIS выдала нейтральный статус еще пяти спортсменам РФ для международных стартов

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выдала нейтральный статус еще нескольким российским спортсменам. Об этом сообщается на сайте организации.

Спортсмены получили право выступать на международных стартах

Известно, что еще пять спортсменов получили нейтральный статус. Среди них прыгун на лыжах с трамплина Илья Маньков, сноубордист Илья Хуртин и фристайлисты Никита Андреева, Никита Новицкий и Светлана Иванова. Кроме того, сопровождать их на международных соревнованиях смогут тренеры Николай Шимбуев и Юрий Зукаль.

21 спортсмен получил нейтральный статус от FIS

Ранее нейтральный статус получили Михаил Назаров и Данил Садреев, которые выступают в прыжках на лыжах с трамплина. Всего нейтральным статусом от FIS обладает 21 спортсмен.

До этого нейтральный статус выдали лыжникам

28 декабря глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что нейтральный статус получили российские лыжники. По ее словам, многие спортсмены подали соответствующие заявки, но их отклонили.

Мы не спрашиваем, кто будет рассматриваться сегодня. Кто будет рассматриваться завтра. По каким причинам не дали нейтральный статус. Мы не имеем права Елена Вяльбе Глава ФЛГР

Из сборной России по лыжным гонкам до турниров допущены двое спортсменов. Это Савелий Коростелев и Дарья Непряева.

Коростелев и Непряева дебютировали на этапе Кубка мира в Давосе, который прошел с 13 по 14 декабря. Они провели по две гонки и не поднимались выше 20-го места, но завоевали по четыре квоты на зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии.

В Кремле приветствовали изменения в российском спорте

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал изменения в отечественном спорте. Он позитивно оценил постепенное возвращение российских спортсменов на международные турниры.

Линия Олимпийского комитета и министерства спорта на то, чтобы терпеливо, кропотливо, путем профессионального диалога отстаивать права наших спортивных федераций, себя оправдывает Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

11 декабря МОК рекомендовал допустить российских юношей в индивидуальных и командных видах спорта до международных турниров с флагом и гимном. В организации добавили, что определение юношеских соревнований и применение рекомендаций зависят от регламентов каждой отдельно взятой международной спортивной федерации.

2 декабря российская сторона успешно обжаловала в Спортивном арбитражном суде в Лозанне решения FIS, которая запретила представителям страны участвовать в международных соревнованиях. После этого организация начала допускать российских спортсменов к турнирам.

Олимпиада-2026 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля. Оофициальное приглашение от МОК на турнир получили трое россиян — фигуристы Петр Гуменник и Аделия Петросян, выступающие в одиночном катании, а также ски-альпинист Никита Филиппов.