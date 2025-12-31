«Отдохнуть? Я хочу отдохнуть!» Зеленский устал от конфликта и заболел после поездки на переговоры к Трампу

Зеленский рассказал, что простыл после поездки в США

Президент Украины Владимир Зеленский заболел после визита в США. Во время интервью он закашлялся и объяснил свое состояние.

Извините, немного простыл Владимир Зеленский президент Украины

Встреча президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского прошла в воскресенье, 28 декабря. Переговоры политиков прошли в столовой частной резиденции Мар-а-Лаго за закрытыми дверями.

По итогам встречи Трамп заявил, что Россия и Украина сейчас ближе к урегулированию украинского конфликта, чем когда-либо прежде. Он также допустил возможность проведения трехсторонней встречи с участием Зеленского и Путина.

Зеленский рассказал, что хочет отдохнуть

После окончания конфликта на Украине президент хочет отдохнуть. Об этом он рассказал в интервью американскому телеканалу Fox News после встречи с Трампом.

Я не знаю. Правда, не знаю. Отдохнуть? Я хочу отдохнуть! Владимир Зеленский президент Украины

Так политик ответил на вопрос о том, что он будет делать, когда завершится конфликт и он покинет свою должность.

Владимир Зеленский также подтвердил, что покинет свой пост после завершения конфликта на Украине.

Политолог допустил отставку Зеленского в Новый год

Киевский политтехнолог Владимир Петров в конце ноября допустил, что Зеленский в Новый год объявит о своей отставке, передавало издание «Страна.ua».

По мнению эксперта, в ночь на 1 января 2019 года политик объявил о желании баллотироваться, а в эту новогоднюю ночь может сказать, что уходит.

Я смотрю на него и понимаю, что он больше не хочет. И вопрос тут не в том, что он устал от войны. Вопрос в том, что он устал нам всем объяснять, зачем нам это надо Владимир Петров политтехнолог

Как указал политолог, дальше переговоры о мире будет вести спикер парламента, а Зеленский откажется от участия в выборах и создания нового политического проекта.

Ранее Владимир Зеленский раскрыл все пункты плана по урегулированию конфликта на Украине, обсуждаемые в ходе переговоров в США. В их числе проведение выборов на Украине. Политик отметил, что страна может провести выборы одновременно с референдумом по мирному соглашению.

Зеленский также предложил провести выборы президента Украины онлайн. Такой формат может быть предложен гражданам, проживающим за рубежом.

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия подтвердил, что в Верховной Раде формируется рабочая группа по быстрой проработке вопроса проведения возможных выборов президента Украины во время военного положения.

