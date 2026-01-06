Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

Госдеп США опубликовал призыв «не играть в игры с Трампом» на русском языке

В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США выложили провокационный пост на русском языке. Он состоял из изображения с американским лидером и призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Подобное сообщение было переведено и на фарси (язык, используемый в Иране — прим. «Ленты.ру»), так что обращение, предположительно, было адресовано Москве и Тегерану. При этом оригинал на английском опубликовали 3 января после операции в Венесуэле.

Фото: @USApoRusski

«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в подписи к изображению.

На снимке показан сам Трамп, а также члены его администрации — глава Нацразведки Джон Рэтклифф и госсекретарь страны Марк Рубио. Политиков запечатлели наблюдающими за операцией «Абсолютная решимость».

В Госдепе назвали зону интересов Вашингтона

Госдепартамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов Вашингтона. Заявление опубликовали на официальной странице ведомства в соцсети X.

«Президент [США Дональд] Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — подчеркнули в подписи к посту.

Российский сенатор Константин Косачев заметил, что после подобного заявления стоит ждать незамедлительной реакции со стороны Европы. Он напомнил о колониальных державах из еврозоны, «на языках которых говорит подавляющее большинство государств Западного полушария». Парламентарий добавил, что интереснее всего будет услышать мнения Великобритании, Германии, Франции, Испании и Португалии.

Здание Госдепартамента США Фото: Alex Wong / Getty Images

В России отреагировали на публикацию Госдепа на русском языке

Россия ни с кем не играет в политические игры, все ее действия не выходят за рамки достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом парламентарий отреагировал на недавнее предупреждение Госдепа США, выложенное на русском языке. Он подчеркнул, что на фоне обсуждения мира на Украине американские спецслужбы ошибочно увидели в поведении Москвы лишь игру.

В Анкоридже мы обозначили свою позицию, и мы ее придерживаемся. ЦРУ через несколько часов после нашего заявления об атаке на резиденцию [президента России Владимира Путина] сразу же ответили, что у них нет никакой информации, но абсолютно понятно, что без спецслужб сделать такую атаку было невозможно Алексей Чепа первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Чепа добавил, что обращение Госдепа может быть реакцией США на «наше заявление о том, что мы вынуждены будем пересмотреть свое отношение к переговорам».