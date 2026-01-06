Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:49, 6 января 2026Мир

Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

Госдеп США опубликовал призыв «не играть в игры с Трампом» на русском языке
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Molly Riley / The White House via Getty Images

В русскоязычном аккаунте Госдепартамента США выложили провокационный пост на русском языке. Он состоял из изображения с американским лидером и призывом «не играть в игры с президентом Дональдом Трампом». Подобное сообщение было переведено и на фарси (язык, используемый в Иране — прим. «Ленты.ру»), так что обращение, предположительно, было адресовано Москве и Тегерану. При этом оригинал на английском опубликовали 3 января после операции в Венесуэле.

Фото: @USApoRusski

«Президент Трамп — человек дела. Не знали? Теперь знаете», — говорится в подписи к изображению.

На снимке показан сам Трамп, а также члены его администрации — глава Нацразведки Джон Рэтклифф и госсекретарь страны Марк Рубио. Политиков запечатлели наблюдающими за операцией «Абсолютная решимость».

Материалы по теме:
Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?
Атаку на резиденцию Путина объяснили страхом Зеленского перед тюрьмой. Чего хотел добиться президент Украины?
2 января 2026
Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?
Трамп нередко называл Владимира Зеленского «ублюдком». За что глава Белого дома обозлился на президента Украины?
1 января 2026
«Он навязал российскую позицию» Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
«Он навязал российскую позицию»Каким был главный успех России во внешней политике в 2025 году и с чем она столкнется в 2026-м?
29 декабря 2025

В Госдепе назвали зону интересов Вашингтона

Госдепартамент США официально объявил Западное полушарие исключительной зоной интересов Вашингтона. Заявление опубликовали на официальной странице ведомства в соцсети X.

«Президент [США Дональд] Трамп не допустит угроз нашей безопасности», — подчеркнули в подписи к посту.

Российский сенатор Константин Косачев заметил, что после подобного заявления стоит ждать незамедлительной реакции со стороны Европы. Он напомнил о колониальных державах из еврозоны, «на языках которых говорит подавляющее большинство государств Западного полушария». Парламентарий добавил, что интереснее всего будет услышать мнения Великобритании, Германии, Франции, Испании и Португалии.

Здание Госдепартамента США

Здание Госдепартамента США

Фото: Alex Wong / Getty Images

В России отреагировали на публикацию Госдепа на русском языке

Россия ни с кем не играет в политические игры, все ее действия не выходят за рамки достигнутых в Анкоридже договоренностей. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом парламентарий отреагировал на недавнее предупреждение Госдепа США, выложенное на русском языке. Он подчеркнул, что на фоне обсуждения мира на Украине американские спецслужбы ошибочно увидели в поведении Москвы лишь игру.

В Анкоридже мы обозначили свою позицию, и мы ее придерживаемся. ЦРУ через несколько часов после нашего заявления об атаке на резиденцию [президента России Владимира Путина] сразу же ответили, что у них нет никакой информации, но абсолютно понятно, что без спецслужб сделать такую атаку было невозможно

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Чепа добавил, что обращение Госдепа может быть реакцией США на «наше заявление о том, что мы вынуждены будем пересмотреть свое отношение к переговорам».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Госдеп США опубликовал угрозу на русском языке. Что в ней было и кому ее адресовали?

    Ледник Судного дня начал активное движение в Антарктиде

    Названы старинные яды

    «Роскосмос» показал космическую елку в канун Рождества

    В Германии высказались насчет притязаний Трампа на Гренландию

    «Большая семерка» обсудит поставки редкоземельных металлов

    Американский хоккеист клуба КХЛ рассказал о сложностях жизни в России

    В Москве изменили время работы общественного транспорта в рождественскую ночь

    Стало известно о разногласиях среди союзников Киева

    В Японии произошло четыре землетрясения за несколько минут

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok