«Чуть не попал в беду». Британский министр изъявил желание похитить Путина и едва не оказался под ударом «Орешником»

The Sun: Глава Минобороны Британии Джон Хили едва не попал под удар «Орешником»

Глава Министерства обороны Великобритании Джон Хили заявил, что был бы не против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

Журналист Kyiv Independent Крис Йорк задал министру вопрос о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил». Хили сообщил, что был бы не прочь «взять Путина под стражу и привлечь его к ответственности за военные преступления».

Поезд, в котором ехал Хили, совершил экстренную остановку

Поезд с министром обороны Великобритании совершил экстренную остановку во время его визита в Киев.

Причиной остановки стала ракетно-дроновая атака поблизости. Сам Хили назвал произошедшее серьезным моментом и жестким напоминанием о постоянном обстреле Украины.

Министр едва не попал под удар «Орешником»

Глава Минобороны Великобритании Джон Хили едва не оказался под ударом «Орешника» — по пути в Киев он находился неподалеку от места удара этой ракетой. Об этом сообщила британская газета The Sun.

Как говорится в материале, политик «чуть не попал в беду», под Львовом — в четверг, когда был нанесен удар «Орешником», он на поезде направлялся в столицу Украины.

В России отреагировали на заявления Хили

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала слова Хили.

Влажные фантазии британских извращенцев Мария Захарова официальный представитель МИД России

Член российского Совета по правам человека (СПЧ) Марина Ахмедова ответила на заявление министра одной фразой.

А всплывает ли после этого Британия? Марина Ахмедова член СПЧ

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий напомнил, что международная политика — не место для шуток. «И даже фантазии на тему "похищения мировых лидеров", тем более со стороны официальных лиц, являются преступным умыслом», — сказал он.

На Украине назвали слова Хили опасными

Заявление Хили о похищении Путина будет иметь серьезные последствия. Об этом сказал бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

С чего этот товарищ решил, что он может захватить целого Путина? Я думаю, <…> в Кремле этот вопрос без последствий не оставят Олег Соскин бывший помощник Леонида Кучмы

По мнению политолога, такие бездоказательные заявления со стороны британских властей имеют своей единственной целью обострение отношений с Россией.

