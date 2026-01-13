Реклама

Россия
14:36, 13 января 2026Россия

Россиянка привела подробности о смерти племянницы в роддоме Новокузнецка

Недоношенная девочка умерла в роддоме Новокузнецка спустя месяц после рождения
Майя Назарова

Фото: Следственный комитет РФ / РИА Новости

Жительница Кузбасса в беседе с ТАСС привела подробности о смерти своей недоношенной племянницы в роддоме №1 в Новокузнецке. Россиянка отметила, что девочки не стало спустя месяц после рождения, все это время за ее состоянием наблюдали врачи.

Женщина поделилась, что ее сестра попала в учреждение в начале декабря 2025 года. Она родила недоношенного младенца, которого сразу отправили в отделение интенсивной терапии.

«Девочку подключили к аппарату. Была инфекция, сказали», — пояснила жительница Кемеровской области.

По ее информации, родителей ребенка до последнего держали в неведении — им говорили, что с дочерью все в порядке. 12 января паре объявили, что ребенка не спасли. Диагнозом в документах, которые отдали родителям, значилась «внутриутробная инфекция».

Ранее стало известно, что в роддоме в Новокузнецке за время новогодних праздников не выжили девять детей.

Роженицы не раз жаловались на неквалифицированный персонал и антисанитарные условия в учреждении.

Минздрав России направил в Кузбасс специалистов для проведения проверки.

