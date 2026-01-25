В России напомнили о приглашении Трампа в Москву

Замглавы МИД РФ Рябков напомнил о приглашении президента США Трампа в Москву

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить в Москву для продолжения переговоров, сделанное главой России Владимиром Путиным во время встречи в Анкоридже на Аляске, никакого практического развития не получило. Об этом в интервью ТАСС напомнил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что само по себе место встречи не носит первостепенного значения, потому что для Москвы в первую очередь важна суть переговоров. «Наша позиция железная: вначале содержательная сторона, потом договоренность по месту проведения», — указал дипломат.

В последний раз российская и американская сторона пытались договориться о встрече на высшем уровне в октябре прошлого года. Предполагалось, что общение Трампа и Путина состоится в Будапеште, но американский лидер отменил встречу, посчитав личные переговоры на этом этапе бессмысленной тратой времени.

Перед этим главы государств провели телефонный разговор, в ходе которого, как уверял Трамп, удалось достичь большого прогресса. Как и во всех предыдущих случаях, президент США не уточнил, в чем заключается прогресс и на какие уступки готово пойти российское руководство для остановки боевых действий на Украине.

В тот же день Минфин США объявил о введении санкции против крупнейших российских экспортеров нефти, что эксперты посчитали реакцией на срыв встречи. На фоне жестких ограничительных мер цены на российскую нефть в последние месяцы и нефтегазовые доходы федерального бюджета рухнули до многолетних минимумов.