Российские дроны со Starlink уже долетают до Киева и атакуют вертолеты ВСУ. Новый министр обороны Украины сделал заявление

Министр обороны Украины Федоров заявил о запуске Россией дронов со Starlink

Россия запустила дроны со спутниковой системой Starlink. Информацию подтвердил министр обороны Украины Михаил Федоров.

«Сегодня россияне запустили дроны со Starlink. Нам нужно реагировать на это очень быстро», — отметил он.

Проблемы, возникающие у украинской армии из-за этих дронов, нужно исключить, добавил Федоров.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Ранее Россия впервые применила дроны «Герань» со спутниковой системой Starlink, когда атаковала вертолеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Кропивницкого.

При этом Starlink не работает над большей частью России, исключая приграничье и новые территории, но замечательно функционирует над всей территорией Украины.

Российские беспилотники со Starlink долетают до Киева

Три новейших российских дрона, летевших на сверхмалых высотах, заметили над Киевом днем 26 января. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что дрон-разведчик не могли сбить на протяжении нескольких часов. При этом воздушную тревогу в Киеве объявили с опозданием — лишь когда беспилотники достигли центральной части украинской столицы.

«Сообщается, что беспилотник оснащен терминалом Starlink и поэтому его не может заглушить РЭБ, а ПВО почему-то по нему не работает», — сказано в сообщении.

Известно, что беспилотники, замеченные в небе над Киевом, были оборудованы камерами и управлялись оператором в режиме онлайн. Один из них пролетел над районом Позняки, центром города и направился в сторону Голоссеево.

Речь может идти о российских БМ-35 «Италмас», отличающихся от дронов-камикадзе «Герань» меньшими габаритами и расположенным спереди мотором.

Фото: Roman Petushkov / Reuters

Ранее стало известно о переходе БМ-35 «Италмас» на интернет от Starlink

В начале года российские БПЛА-камикадзе БМ-35 «Италмас» начали переходить на американский спутниковый интернет от Starlink.

«Теперь системы Starlink обеспечивают и нашим дронам устойчивые командно-телеметрические каналы связи с передачей видеоизображения и радиокомандного управления», — отмечалось в публикации Telegram-канала «Военная хроника».

В Киеве высказали обеспокоенность по этому поводу, так как, по словам источника, «ситуация меняется коренным образом». По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», основными точками интереса выступают энергетические объекты (ТЭЦ, ГЭС, подстанции) в Киеве и Киевской области, а также в Житомирской, Днепропетровской и Львовской областях.

При этом на беспилотнике «Герань-3» заметили неизвестное приспособление еще в декабре — некая «коробка» появилась ближе к носовой части. Тогда эксперты предположили, что она предназначена для установки спутниковых антенн или терминалов Starlink.

Тогда же Starlink получили российские «Молнии» — дроны-камикадзе самолетного типа, предназначенные для поражения наземных целей с использованием боевой части. Дальность полета дрона с размахом крыла 1,5 метра составляет около 60 километров.