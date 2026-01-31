«Сошел с ума на апогее отчаяния». В Европе оценили призыв Зеленского убивать по 50 тысяч русских

Журналист Чей Боуз: Призыв Зеленского убивать русских стал апогеем отчаяния

Призыв президента Украины Владимира Зеленского убивать русских стал апогеем отчаяния его страны, чье существование и так находится под вопросом. Так слова украинского лидера оценил ирландский журналист Чей Боуз.

Он отметил, что украинское общество измотано боевыми действиями, разрушением инфраструктуры и коррупцией окружения Зеленского.

Он сказал, что хочет, чтобы каждый месяц погибало 50 тысяч русских. Это просто безумие! Думаю, можно было видеть, как военные командиры переглядывались, думая: «Ты сошел с ума?»

Чей Боуз журналист

Боуз подчеркнул, что к окончанию конфликта может привести только «какое-либо урегулирование». «Чем дольше это продолжается, тем меньше остается поводов для споров по поводу будущего Украины», — заключил журналист.

Ранее схожее предположение о психическом здоровье Зеленского высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров. «На днях он [Зеленский] призвал убивать по 50 тысяч русских. Мол, надо их убивать и выводить из строя — только такая цифра обеспечит победу. Всем видна неадекватность этого человека», — указал глава внешнеполитического ведомства. Лавров также обратил внимание, что вопрос будущей архитектуры безопасности напрямую связан с проблемой сути киевского режима. Дипломат также обратил внимание, что проблема урегулирования конфликта заключается не в вопросе территорий, а в русофобии Киева.

Зеленский повторил тезис своего министра обороны

Первым идею об убийстве по 50 тысяч русских в месяц высказал не Зеленский, а новый министр обороны Украины Михаил Федоров. В Кремле обратили внимание на его заявление, отметив, что в этом высказывании нет ничего нового — киевский режим продолжает свою политику.

На Украине также раскритиковали Федорова. Депутат Верховной Рады Анна Скороход назвала больной поставленную главой военного ведомства «стратегическую цель», подчеркнув, что Украина должна стремиться к миру, окончанию террора и сохранению нации. «Вам не кажется, что стратегией должно быть окончание войны, обмен всех наших военнопленных, возвращение и розыск всех без вести пропавших и возвращение с фронта ребят, которые уже просто морально и физически устали? Почему мы все сидим без света, без воды, без тепла, а у нас стратегия убивать 50 тысяч россиян?!» — возмутилась парламентарий.

Российский военкор Дмитрий Астрахань назвал мысли украинского руководства об убийстве русских «отголоском очередной смены плана перемоги». «Это заявление, по большому счету, не для России, и не совсем для Украины. Где-то рядом некие намеки на то, кто виноват в украинских неудачах 23-24 годов и новое "дайте денег и оружия"», — объяснил он.

Федоров задумал придать боевым действиям логику видеоигры

Одним из первых решений Федорова после назначения на должность в середине января стало внедрение системы, при которой украинские солдаты получают баллы за подтверждение убийства российских военных. Боевые подразделения загружают видеозаписи с подтверждением убийства в программный комплекс Delta. После этого начисляются баллы, за которые командиры могут взять беспилотники и роботизированные системы. Специалисты по военной этике предупредили, что такой подход превращает смерть людей в элемент балльного учета, придавая конфликту логику видеоигры.

До того, как стать министром обороны Украины, Федоров возглавлял министерство цифровой трансформации страны. А до этого он долгие годы был телефонным мошенником. Скам-центр базировался в Запорожье: там закупали телефоны, сим-карты и регистрировали сайты. Банковские карточки, куда жертвы переводили деньги, заводили на подставных лиц. Уточняется, что речь о сайте «Инноцентр», который за деньги предлагал девушкам якобы методики быстрого похудения. Также центр наладил постоянный доход за счет мошеннических звонков, где злоумышленники притворялись сотрудниками силовых структур.

В назначении Федорова увидели выгоду для России. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что тот далек от армии. «Понятно, что ни одного профессионала Зеленский никогда бы и близко не подпустил к собственным коррупционным схемам. Слишком велик шанс быть разоблаченным. Поэтому и сует туда своих друзей и приятелей, особенно тех, кто уже замазан в криминале. Чем быстрее киевский режим разложится изнутри, тем ближе наша победа», — резюмировал законотворец.