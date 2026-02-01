Чемпионка мира пожаловалась на жестокие правила по допуску к Олимпиаде-2026 для россиян

Таталина пожаловалась на жестокие правила по допуску к Олимпиаде для россиян

Чемпионка мира в биг-эйре фристайлистка Анастасия Таталина в своем Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на жестокие правила по допуску россиян к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии.

«Чтобы занять последнее место в олимпийской квоте, мне нужно было занять второе место на двух последних квалификационных соревнованиях, на которые я была допущена», — заявила Таталина. По ее словам, после четырехлетнего отстранения от соревнований эти условия были практически невыполнимыми.

Россиянка назвала условия отбора несправедливыми. «У других спортсменов было два полных года на квалификацию, мне дали всего один месяц и только два этапа Кубка мира», — заявила Таталина.

21 января стало известно, что Таталина не смогла пройти отбор на Олимпиаду. Вместе с ней на Игры не квалифицировалась фристайлистка-соотечественница Лана Прусакова.