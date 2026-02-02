Реклама

18:40, 2 февраля 2026Спорт

МОК предупредил украинцев по поводу протестов против россиян на Олимпиаде

Анастасия Борисова
Фото: Matthew Childs / Reuters

Международный олимпийский комитет (МОК) официально предупредил украинскую сторону о недопустимости протестов против российских спортсменов перед Олимпиадой-2026 в Италии. Об этом рассказал украинский скелетонист Владислав Гераскевич, назначенный знаменосцем сборной Украины на Играх.

Спортсмен сообщил, что представители МОК связались с украинцами после акций юниорской команды на этапе Кубка Европы и попросили воздержаться от любых демонстраций во время Олимпиады. Гераскевич, ранее выступавший против допуска россиян к международным стартам, подтвердил: обращение поступило именно от МОК.

Гераскевич — первый спортсмен в истории украинского скелетона, кому удалось отобраться на Олимпиаду. На Играх 2018 года он занял 12-е место.

Олимпиада-2026 стартует 6 февраля и завершится 22 февраля. Соревнования пройдут в итальянских городах — Милане и Кортина-д'Ампеццо. К Играм допущено 13 россиян в нейтральном статусе.

