Игроки НХЛ высказались о возможном месте сборной России на Олимпиаде

Больше половины игроков НХЛ сказали, что россияне стали бы третьими на Олимпиаде

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказались о возможном месте сборной России на Олимпиаде. Данные опроса приводятся в опросе от The Athletic.

Опрос прошли 118 действующих хоккеистов лиги. Отмечается, что не все опрошенные согласились отвечать на вопрос о россиянах.

Более половины (58,5 процента) игроков посчитали, что россияне завоевали бы бронзу. 20,7 процента верят, что россияне стали бы вторыми. 8,5 процента опрошенных поставили на победу российской команды. Еще 12,3 процента хоккеистов считают, что сборная России не попала бы в число призеров Олимпиады.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила действие ограничений, действующих в отношении россиян и белорусов, до 2027 года.