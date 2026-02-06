Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
21:12, 6 февраля 2026Спорт

Игроки НХЛ высказались о возможном месте сборной России на Олимпиаде

Больше половины игроков НХЛ сказали, что россияне стали бы третьими на Олимпиаде
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Jennifer Lorenzini / Reuters

Игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) высказались о возможном месте сборной России на Олимпиаде. Данные опроса приводятся в опросе от The Athletic.

Опрос прошли 118 действующих хоккеистов лиги. Отмечается, что не все опрошенные согласились отвечать на вопрос о россиянах.

Более половины (58,5 процента) игроков посчитали, что россияне завоевали бы бронзу. 20,7 процента верят, что россияне стали бы вторыми. 8,5 процента опрошенных поставили на победу российской команды. Еще 12,3 процента хоккеистов считают, что сборная России не попала бы в число призеров Олимпиады.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 21 января Международная федерация хоккея (IIHF) продлила действие ограничений, действующих в отношении россиян и белорусов, до 2027 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    Церемония открытия Олимпиады 2026 в Милане:

    где и когда смотреть, как пройдет

    Okko объявил о запуске круглосуточного канала с Олимпийскими играми

    Русский стал одним из рабочих языков Олимпиады-2026

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Рубио выступил с обвинениями в адрес России

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Зеленский сделал новое заявление о переговорах с Россией

    После убийства девятилетнего мальчика в Петербурге возбудили дело о халатности

    ВСУ начали обстреливать артиллерией город-спутник Запорожской АЭС

    В российском городе потолок холла в новом ЖК рухнул на мужчину с собакой

    На Украине анонсировали серьезные кадровые перестановки в Раде

    Зеленского уличили в имитации борьбы с коррупцией

    Игроки НХЛ высказались о возможном месте сборной России на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok