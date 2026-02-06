Российская шорт-трекистка рассказала об общении с иностранцами на Олимпиаде

Шорт-трекистка Алена Крылова: С иностранцами общаемся, негатива нет

Российская шорт-трекистка Алена Крылова рассказала об общении с иностранцами на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом сообщает Sport24.

«В принципе с иностранцами общаемся, но не так чтобы много. Мы плохо друг друга знаем. Но здороваемся. Негатива никакого нет», — рассказала Крылова.

Ранее канадский фигурист Стивен Гоголев описал эмоции от присутствия на Олимпиаде в Италии россиянина Петра Гуменника. Он отметил, что пока не виделся с соперником, но очень рад тому, что тот примет участие в турнире.

Крылова выступит на Олимпиаде в нейтральном статусе в двух дисциплинах. Россиянка примет участие в забегах на дистанцию 500 и 1000 метров.