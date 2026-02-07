Хоккейную сборную отправили на карантин на Олимпиаде

Хоккеистки швейцарской сборной отправились на карантин из-за норовируса

Женскую хоккейную сборную Швейцарии отправили на карантин из-за норовируса на Олимпиаде. Об этом сообщается на сайте Федерации хоккея Швейцарии.

Заболела одна спортсменка команды. С момента прибытия в Олимпийскую деревню и появления симптомов она была изолирована в отдельную комнату. Отмечается, что позднее в качестве меры предосторожности на карантин поместили всю сборную.

6 февраля швейцарки в первом матче на Олимпиаде выиграли у сборной Чехии по буллитам со счетом 4:3. Затем команда была вынуждена пропустить церемонию открытия Игр. 7 февраля она должна была сыграть против сборной Канады.

Ранее из-за эпидемии норовируса с 5 на 12 февраля был перенесен матч женских сборных Финляндии и Канады. В составе финской команды заболело четыре хоккеистки, всего на карантин было отправлено 13 человек.