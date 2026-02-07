Зимняя Олимпиада-2026

Спорт
20:07, 7 февраля 2026Спорт

Непряева прокомментировала падение на Олимпиаде

Лыжница Непряева заявила, что в скелетоне на Олимпиаде у нее было много проблем
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российская лыжница Дарья Непряева прокомментировала Okko падение в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

«Сегодня был ужаснейший скиатлон для меня. Была очень тяжелая гонка. С самого начала она не задалась у меня», — заявила спортсменка. Она рассказала, что в классической части гонки испытывала очень много проблем, однако ключевым стало падение на третьем круге, которое окончательно выбило ее.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Ранее Непряева упала и стала 17-й в скиатлоне на Олимпиаде. Она преодолела 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 57 минут 41,3 секунды, проиграв чемпионке — шведке Фриде Карлссон — 3 минуты 56,1 секунды. На спуске в первой половине гонки россиянка допустила падение, но продолжила борьбу.

Карлссон финишировала с результатом 53 минуты и 45,2 секунды и завоевала золотую медаль. Серебро получила ее соотечественница Эбба Андерсон (плюс 51 секунда). Бронзовым призером стала норвежка Хейди Венг (1:26,7).

