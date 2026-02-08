Клебо высказался об отклоненной апелляции Коростелева на Олимпиаде

Клебо об отклоненной апелляции Коростелева: По-моему, это было честное решение

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо высказался об отклоненной апелляции россиянина Савелия Коростелева на Олимпиаде. Его слова приводит ТАСС.

«По-моему, это было честное решение. Если бы я был в жюри, то принял бы такое же решение», — заявил Клебо.

Клебо завоевал золотую медаль в скиатлоне, француз Матис Делож взял серебро, другой норвежец Мартин Нюэнгет — бронзу. Коростелев финишировал четвертым. Нюэнгет согласился с соотечественником: «Это небольшая ошибка, так что желтая карточка — это нормально. Я надеюсь, что смог бы сказать то же, если бы стал четвертым, а не третьим».

Ранее 8 февраля сообщалось, что российская сторона подала апелляцию на результат скиатлона из-за того, что Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. За нарушение он был наказан желтой карточкой. Жалоба россиянина была отклонена, а результат гонки остался неизменным.

Коростелев впервые принимает участие в Олимпиаде. На Играх в Италии, помимо скиатлона, он выступит в спринте (10 февраля), гонке с раздельным стартом (13 февраля) и марафоне (21 февраля).