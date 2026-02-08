Оценены шансы российского лыжника Коростелева выиграть золото в спринте на Олимпиаде

Букмекеры считают, что Коростелев не выиграет золото в спринте на Олимпиаде

Оценены шансы российского лыжника Савелия Коростелева выиграть золото в спринте на Олимпиаде-2026. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Букмекеры не считают, что Коростелев станет в этой гонке первым. Коэффициент на его победу составляет 30,00. Фаворитом спринта считается норвежец Йоханнес Клебо, поставить на него можно за 1,18.

Ранее 8 февраля Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне на Олимпиаде. Золото завоевал Клебо, преодолевший 20-километровую дистанцию за 46 минут 11 секунд. На втором месте расположился француз Матис Делож (+2 секунды). Третьим стал еще один норвежец, Мартин Левстрем Нюэнгет (+2,1 секунды). Коростелеву не хватило до бронзы 1,5 секунды.

Во время гонки Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. Француз извинился и заявил, что не пытался таким образом занять призовое место. Судьи наказали его желтой карточкой. Несмотря на апелляции россиян и норвежцев, результаты гонки остались неизменными.

Мужской спринт в лыжных гонках на Олимпиаде пройдет 10 февраля.