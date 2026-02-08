Реклама

11:50, 8 февраля 2026Спорт

Роднина оценила церемонию открытия Олимпиады в Италии

Роднина заявила, что церемония открытия Олимпиады в Италии была праздником
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимние Олимпийские игрыЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка в парном фигурном катании и депутат Госдумы Ирина Роднина поделилась впечатлениями от церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Ее слова приводит «Чемпионат».

Роднина заявила, что мероприятие передало ощущение настоящего праздника спорта. По ее мнению, организаторы подошли к нему оригинально: использовали две чаши олимпийского огня и провели парады спортсменов в нескольких местах, чтобы избежать лишних перемещений атлетов.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Церемония открытия Олимпиады прошла 6 февраля на миланском стадионе «Сан-Сиро». Российские спортсмены не участвовали в ней по решению Международного олимпийского комитета.

В зимней Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо принимают участие 13 спортсменов из России. Они представлены в фигурном катании, лыжных гонках, шорт-треке, ски-альпинизме, конькобежном спорте, санном спорте и горных лыжах. Согласно решению МОК, россияне выступят в нейтральном статусе.

