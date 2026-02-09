Гашек ответил на жалобу Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпиаде

Гашек заявил, что Кучеров избежит угрызений совести из-за неучастия в ОИ

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек на своей странице в социальной сети X ответил на жалобу нападающего «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова о неучастии сборной России по хоккею в Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии.

Гашек написал, что благодаря решению Международной федерации хоккея (IIHF) Кучеров избежит угрызений совести из-за его игры за российскую национальную команду. Он поддержал отстранение сборной России и в очередной раз подверг критике Национальную хоккейную лигу за рекламу России.

Ранее Кучеров заявил, что без российской сборной Олимпиада не является соревнованием лучших против лучших.

Сборная России отстранена от участия в международных соревнованиях с 2022 года. 21 января IIHF продлила действие ограничений, действующих в отношении россиян и белорусов, до 2027 года.