Россиянина оставили без бронзы, страшное падение американки Вонн и золото США в фигурном катании. Как прошел второй день Олимпиады

Сборная Норвегии возглавила медальный зачет после второго дня Олимпиады-2026

В Милане завершился второй день Олимпийских игр, медальный зачет возглавила сборная Норвегии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно восемь комплектов наград. Неофициальный медальный зачет после второго дня соревнований возглавила сборная Норвегии, в активе которой 3 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовых медали. На втором месте расположилась сборная США (2-0-0), на третьем — Италия (1-2-6).

Россияне были представлены в трех дисциплинах: Савелий Коростелев (лыжные гонки, 4-е место в скиатлоне), Юлия Плешкова (скоростной спуск, 22-е место) и Павел Репилов (14-е место, одноместные сани).

Коростелев остался без медали, а французский лыжник срезал дистанцию

Российский лыжник занял четвертое место в скиатлоне. Спортсмен преодолел 20-километровую дистанцию (10 километров классическим ходом и 10 километров — свободным) за 46 минут и 14,6 секунды. Он отстал от занявшего третье место норвежца Мартина Левстрема Нюэнгета на 1,5 секунды.

Матис Делож (слева) и Савелий Коростелев Фото: РИА Новости

После гонки российская сторона подала апелляцию на результат. Причиной стало то, что французский лыжник Матис Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. За нарушение он был наказан желтой карточкой. В результате организаторы не удовлетворили протест, и спортсмен остался на втором месте. Хотя в случае удовлетворения апелляции, он мог лишиться медали, а Коростелев попал бы на пьедестал.

Победивший в скиатлоне норвежец Йоханнес Клебо поддержал решение судей не пересматривать результат гонки. «По-моему, это было честно. Если бы я был в жюри, то принял бы такое же решение», — отметил Клебо.

Из того, что я видел, конечно, за такое нарушение должно быть наказание. Французский спортсмен вышел с трассы — это дисквалификация Юрий Бородавко тренер российских лыжников

Горнолыжница-чемпионка Линдси Вонн упала и получила серьезную травму

Американка Линдси Вонн за неделю до Олимпиады порвала крестообразную связку, однако все равно решила выступить в скоростном спуске. Эксперты назвали решение Вонн безумием, так как дисциплина травмоопасна, а скорость на дистанции достигает 150 километров в час. «Должно быть, она инопланетянка», — заявил двукратный олимпийский чемпион Ингемар Стенмарк.

41-летняя спортсменка стала третьей на официальной тренировке, однако упала во время самого заезда. Она повредила травмированное колено и кричала от боли, дожидаясь медиков. Спортсменку эвакуировали с трассы на вертолете.

Линдси Вонн во время скоростного спуска на Олимпиаде-2026 Фото: Jacquelyn Martin / AP

Позднее в олимпийской сборной США по горным лыжам и сноуборду рассказали о том, что Вонн находится в стабильном состоянии. Ее лечением занимается команда итальянских и американских врачей.

Российского фигуриста Гуменника вызвали на допинг-контроль ранним утром

Cпортсмен сдавал тест на запрещенные вещества в семь утра. Он проходил процедуру в Олимпийской деревне. После этого фигурист приступил к тренировкам. Его сопровождали Вероника Дайнеко и американский тренер Рафаэль Арутюнян.

Подробности обновленной программы Гуменника стали известны во время вечерней тренировки. На ней он выполнил пять четверных прыжков. Он успешно приземлил четыре из них, упав лишь на четверном лутце. После тренировочного проката программы россиянин продолжил отрабатывать четверные прыжки.

Петр Гуменник на тренировке Фото: РИА Новости

Российская горнолыжница Плешкова и саночник Репилов остались без медалей

В том самом скоростном спуске, в котором травмировалась Линдси Вонн, выступала россиянка Юлия Плешкова. Она обошлась без падений, но до медалей не добралась, финишировав 22-й. Плешкова уступила первому месту 3,59 секунды.

Золото в скоростном спуске завоевала американка Бризи Джонсон, преодолевшая дистанцию за 1 минуту 36,10 секунды. Серебро досталось немке Эмме Айхер (+0,04 секунды), бронза — итальянке Софии Годже (+0,59).

За пределами пьедестала остался и российский саночник Павел Репилов. 23-летний спортсмен, выступавший в одноместных санях, по итогам четырех попыток занял 14-е место.

Россиянин показал время 3 минуты 34,963 секунды.

Золотую медаль выиграл немец Макс Лангехан (3 минуты 31,191 секунды). Вторым стал австриец Йонас Мюллер (+0,596 секунды), третьим — итальянец Доминик Фишналлер (+0,934).

Сборная США выиграла командный турнир фигуристов

Одну из двух золотых медалей США на данный момент принесли фигуристы. Командный турнир в фигурном катании закрывал второй соревновательный день Олимпиады.

Американская команда выиграла золото, в сумме набрав 69 очков. Серебряные медали завоевала сборная Японии, в активе которой 68 очков. Бронзовые награды достались хозяевам Олимпиады итальянцам, которые набрали 60 очков.

Илья Малинин (в центре) и другие члены сборной США по фигурному катанию Фото: Ashley Landis / AP

Судьба золотых медалей решилась в произвольной программе мужчин-одиночников. Перед ней у сборных США и Японии было по 59 очков. Золото американцам принес прокат Ильи Малинина, который набрал 200,03 балла. Японец Сюн Сато откатал программу без ошибок, но все равно стал вторым (194,86 балла).