15:31, 9 февраля 2026Спорт

Тренер назвал помешавшие Коростелеву взять медаль Олимпиады ошибки

Тренер Сорин заявил, что ошибки помешали Коростелеву взять медаль Олимпиады
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Leo Authamayou / NordicFocus / Getty Images

Тренер сборной России Егор Сорин назвал ошибки, которые помешали российскому лыжнику Савелию Коростелеву взять медаль в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит RT.

Специалист заявил, что на стартовом этапе после тяжелого подъема норвежцы остановились попить, а Коростелев рванул вперед, после чего ему приходилось сохранять лидерство и темп. Кроме того, Сорина не устроило прохождение спусков: Коростелев то перестраховывался, то слишком раскрывался, теряя контакт с соперниками впереди, а затем тратил силы на то, чтобы их догнать.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

8 февраля Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив финишировавшему третьим норвежцу Мартину Левстрему Нюэнгету 1,5 секунды. Золото завоевал еще один норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20-километровую дистанцию за 46 минут 11 секунд. На втором месте расположился француз Матис Делож (+2 секунды).

Во время гонки произошел скандал, когда Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. Француз извинился и заявил, что не пытался таким образом занять призовое место. Судьи наказали его желтой карточкой. Несмотря на апелляции россиян и норвежцев, результаты гонки остались неизменными.

