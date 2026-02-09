Тренер назвал помешавшие Коростелеву взять медаль Олимпиады ошибки

Тренер Сорин заявил, что ошибки помешали Коростелеву взять медаль Олимпиады

Тренер сборной России Егор Сорин назвал ошибки, которые помешали российскому лыжнику Савелию Коростелеву взять медаль в скиатлоне на Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит RT.

Специалист заявил, что на стартовом этапе после тяжелого подъема норвежцы остановились попить, а Коростелев рванул вперед, после чего ему приходилось сохранять лидерство и темп. Кроме того, Сорина не устроило прохождение спусков: Коростелев то перестраховывался, то слишком раскрывался, теряя контакт с соперниками впереди, а затем тратил силы на то, чтобы их догнать.

8 февраля Коростелев финишировал четвертым в скиатлоне, уступив финишировавшему третьим норвежцу Мартину Левстрему Нюэнгету 1,5 секунды. Золото завоевал еще один норвежец Йоханнес Клебо, преодолевший 20-километровую дистанцию за 46 минут 11 секунд. На втором месте расположился француз Матис Делож (+2 секунды).

Во время гонки произошел скандал, когда Делож срезал дистанцию на стадионе в местах для смены лыж. Француз извинился и заявил, что не пытался таким образом занять призовое место. Судьи наказали его желтой карточкой. Несмотря на апелляции россиян и норвежцев, результаты гонки остались неизменными.