10:48, 10 февраля 2026Спорт

Американская горнолыжница сделала первое заявление после страшного падения на Олимпиаде

Горнолыжница Вонн заявила, что перенесет несколько операций после падения на ОИ
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Американская горнолыжница Линдси Вонн сделала первое заявление после страшного падения на Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Оно доступно на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка рассказала, что ей предстоит перенести еще несколько операций после тяжелого перелома большеберцовой кости. Для полного восстановления ей потребуется несколько операций. «Это не финал из книги или сказки — это просто жизнь», — заявила Вонн.

8 февраля Вонн жестко упала во время соревнований по скоростному спуску. За неделю до старта Олимпиады американка порвала крестообразную связку колена, однако решила выступить с повреждением. Через 13 секунд после начала заезда Вонн потеряла равновесие и упала. Спортсменка провела на снегу 15 минут, после чего ее эвакуировали с трассы на вертолете.

Вонн — олимпийская чемпионка 2010 года, на Играх в Ванкувере она стала первой в скоростном спуске. Кроме того, американка дважды выигрывала чемпионат мира: в скоростном спуске и супергиганте.

