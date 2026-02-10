На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

На зимней Олимпиаде-2026 поменяют покрытие для пьедесталов

На зимней Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами. Слова представителя организационного комитета Игр Луки Казассы приводит Metaratings.

Казасса заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение заменить покрытие для пьедесталов почета после жалоб американских и японских фигуристов на проблемы с коньками во время церемонии награждения. «Нас проинформировали об этом. Мы знаем, что на поверхности подиума какие‑то частицы. Мы немедленно приняли меры. Мы заменяем покрытие пьедестала», — сказал Казасса.

Ранее стало известно, что американские спортсмены при подъеме на пьедестал почета во время церемонии награждения повредили лезвия коньков. Японские фигуристы, в свою очередь, тоже пожаловались на некачественное покрытие подиума.

8 февраля на Олимпийских играх завершился командный турнир по фигурному катанию. Победу в нем одержала сборная США, она набрала 68 очков. Второе место заняла команда Японии, у нее 68 баллов. Бронзовые медали завоевала сборная Италии, которая набрала 60 очков.