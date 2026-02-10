Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

21:04, 10 февраля 2026Спорт

Российский фигурист Гуменник показал короткую программу на Олимпиаде

Россиянин Гуменник получил за короткую программу на Олимпиаде 86,72 балла
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Yara Nardi / Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник завершил короткую программу с результатом 86,72 балла. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Гуменник получил от судей 38,29 балла за компоненты и 48,43 балла за технические элементы. Россиянин выступил первым среди всех спортсменов, он откатал короткую программу без падений.

