Российский флаг появился на трибунах во время выступления фигуриста Гуменника

Российский флаг появился на трибунах во время выступления фигуриста Петра Гуменника. Трансляция соревнований ведется на Okko.
Болельщики пронесли триколор на арену, где фигуристы-одиночники показывали короткую программу. Кроме того, фанаты раскрасили лица в цвета флага.
Гуменник по итогам короткой программы квалифицировался в произвольную. За прокат он получил от судей 86,72 балла.
Ранее российский флаг был замечен на церемонии открытия Игр 6 февраля. Болельщики пронесли его на нижний ярус трибун. По их словам, они спокойно прошли досмотр, наличие российского флага не вызвало вопросов у охраны стадиона.
В связи с санкциями Международного олимпийского комитета, на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне действует запрет на демонстрацию российских и белорусских флагов. Российские и белорусские спортсмены выступают на Играх в нейтральном статусе.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko