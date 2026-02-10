Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
08:15, 11 февраля 2026Спорт

Российский флаг появился на трибунах во время выступления фигуриста Гуменника

Владислав Уткин

Фото: Санто Стефано / РИА Новости

Российский флаг появился на трибунах во время выступления фигуриста Петра Гуменника. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Болельщики пронесли триколор на арену, где фигуристы-одиночники показывали короткую программу. Кроме того, фанаты раскрасили лица в цвета флага.

Гуменник по итогам короткой программы квалифицировался в произвольную. За прокат он получил от судей 86,72 балла.

Ранее российский флаг был замечен на церемонии открытия Игр 6 февраля. Болельщики пронесли его на нижний ярус трибун. По их словам, они спокойно прошли досмотр, наличие российского флага не вызвало вопросов у охраны стадиона.

В связи с санкциями Международного олимпийского комитета, на соревновательных площадках, в медиацентре и Олимпийской деревне действует запрет на демонстрацию российских и белорусских флагов. Российские и белорусские спортсмены выступают на Играх в нейтральном статусе.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

