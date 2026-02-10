«Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

Два бойца из батальона «Азов» лишили себя жизни на константиновском направлении

Двое украинских военных из батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) лишили себя жизни на константиновском направлении фронта. Комбат 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок сообщил, что бойцы покончили с собой, когда по позициям, которые они занимали, открыли огонь с двух сторон.

Мы наносили огневое поражение, и противник также наносил огонь по «азовцам». Ситуация у них была безысходная. По радиоперехвату [услышали]: сначала первый совершил самоубийство, потом второй Комбат 103-го мотострелкового полка группировки войск «Юг» с позывным Моздок

Моздок отметил, что под Константиновкой раньше были и другие представители батальона «Азов». По его словам, они базировались в районе Клебан-Быкского водохранилища. Однако в результате давления Российской армии совершили побег с позиций, оставив вместо себя подразделения теробороны, которые «уже особо воевать не хотят».

Бойцы «Азова» жалуются на командиров

Пленный Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Прытов заявил, что бойцы националистического батальона по приказу пробежали через минное поле.

Дорога была в некоторых местах заминирована. Нас заставляли не идти, а бежать, не обращая внимания на растяжки и мины, на которых некоторые люди подрывались Андрей Прытов Украинский пленный

По его словам, прибыв на позицию, он обнаружил ее полностью разрушенной. Восстановительные работы велись ночью, чтобы избежать ударов. Прытов сообщил, что сдался в плен после того, как его в качестве наказания за помощь раненым в одиночку отправили восстанавливать эту позицию. Он добавил, что российские военные эвакуировали его в безопасное место, оказали медицинскую помощь и предоставили чистую одежду.

Также Прытов рассказал, что бывшие украинские заключенные из-за нехватки еды дрались между собой, находясь на позициях националистического батальона.

Военнослужащий Александр Федотов из 3-й отдельной штурмовой бригады батальона «Азов» признался, что сожалеет о своем участии в этой организации.

Я не хочу жить в националистическом государстве, я не хочу приспосабливаться под них, мне это противно, мне от этого тошно. И за это я прошу перед вами прощения, я чувствую себя виноватым Александр Федотов Военнослужащий ВСУ

Более 100 вступивших в «Азов» солдат пропали

Вступившие ранее в бригаду «Азов» бойцы 125-й тяжелой механизированной бригады ВСУ бесследно исчезли. Это произошло спустя два месяца после их присоединения к подразделению.

В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без вести 124 военнослужащих Российские силовые структуры

Новый комбриг майор Владимир Фокин решил не вмешиваться в ситуацию и переложил ответственность на командиров подразделений, к которым пропавшие были прикомандированы.

Кроме того, что Фокин занялся «чисткой» среди офицеров — он отправлял их на передовую в качестве штурмовиков. Также известно, что новый комбриг решил ввести такой ритуал, как фашистские приветствия.