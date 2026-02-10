Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

ФСБ задержала третьего пособника покушения на генерала Алексеева

ФСБ сообщила, что задержала третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это Павел Васин — сын задержанного ранее пособника киллера Виктора Васина.

По данным спецслужбы, 44-летний Васин предоставил машины для исполнителя покушения Любомира Корбы и своего отца, чтобы те вели наблюдение за генералом и забрали оружие. Также он купил видеорегистратор и трекер для слежки и определения маршрутов передвижения Алексеева и других, за кем следила Служба безопасности Украины (СБУ).

Также ФСБ утверждает, что Павел Васин помогал собирать данные об адресах проживания и автомобилях людей, в покушении на которых была заинтересована СБУ.

Дом, где было совершено покушения на Владимира Алексеева Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Опубликовано видео допроса Васина

Заявляется, что задержанный дал признательные показания, из которых стало известно еще о двух высокопоставленных российских военных, за которыми следили Корба и Виктор Васин, чтобы потом также совершить покушения на них.

ФСБ опубликовала видео с допроса, где Васин заявил, что был завербован Корбой в сентябре 2025 года. «Выполнял его поручения, по оборудованию возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку покушения на генерала Алексеева», — говорит на кадрах Васин.

Mash сообщил, что Павел Васин и Любомир Корба были знакомы 19 лет — в 2007 году они вместе ездили в Бишкек. В Киргизии Павел Васин провел детство, с 1998-го по 2003 год учился в Военной Академии РВСН имени Петра Великого в Подмосковье. Имеет опыт работы в службе безопасности, знаком с техникой связи. В 2018 году был на Украине.

Фото: Министерство обороны РФ

ФСБ сообщала подробности о подготовке Корбы и Виктора Васина к покушению

Накануне ФСБ рассказала новые подробности о задержанных участниках покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве — Любомире Корбе и Викторе Васине. Первый был непосредственным исполнителем покушения, второго назвали его пособником.

Спецслужба уточнила, что оба признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения, которое планировалось по заданию СБУ.

По данным от ФСБ, Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о связи через Zoom и приехал в Россию в августе 2025 года по маршруту Киев — Кишинев — Тбилиси — Москва. В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — 27-летний гражданин Польши Любош Корба, живущий в Катовице.

Каждый месяц СБУ платила Корбе в криптовалюте (сам он уточнил, что каждый месяц ему платили две тысячи долларов). Он наблюдал за высокопоставленными военнослужащими, забрал из схрона в Московской области пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от подъезда, где жил Алексеев. Ключ ему передала через тайник Зинаида Серебрицкая — еще одна участница подготовки. Она сняла квартиру в том же доме.