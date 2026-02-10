Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:04, 10 февраля 2026Силовые структуры

Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

ФСБ задержала третьего пособника покушения на генерала Алексеева
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

ФСБ сообщила, что задержала третьего соучастника подготовки покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Это Павел Васин — сын задержанного ранее пособника киллера Виктора Васина.

По данным спецслужбы, 44-летний Васин предоставил машины для исполнителя покушения Любомира Корбы и своего отца, чтобы те вели наблюдение за генералом и забрали оружие. Также он купил видеорегистратор и трекер для слежки и определения маршрутов передвижения Алексеева и других, за кем следила Служба безопасности Украины (СБУ).

Также ФСБ утверждает, что Павел Васин помогал собирать данные об адресах проживания и автомобилях людей, в покушении на которых была заинтересована СБУ.

Дом, где было совершено покушения на Владимира Алексеева

Дом, где было совершено покушения на Владимира Алексеева

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Опубликовано видео допроса Васина

Заявляется, что задержанный дал признательные показания, из которых стало известно еще о двух высокопоставленных российских военных, за которыми следили Корба и Виктор Васин, чтобы потом также совершить покушения на них.

ФСБ опубликовала видео с допроса, где Васин заявил, что был завербован Корбой в сентябре 2025 года. «Выполнял его поручения, по оборудованию возил, куда он скажет. Следил за высокопоставленными сотрудниками. Также осуществлял подготовку покушения на генерала Алексеева», — говорит на кадрах Васин.

Mash сообщил, что Павел Васин и Любомир Корба были знакомы 19 лет — в 2007 году они вместе ездили в Бишкек. В Киргизии Павел Васин провел детство, с 1998-го по 2003 год учился в Военной Академии РВСН имени Петра Великого в Подмосковье. Имеет опыт работы в службе безопасности, знаком с техникой связи. В 2018 году был на Украине.

Фото: Министерство обороны РФ

ФСБ сообщала подробности о подготовке Корбы и Виктора Васина к покушению

Накануне ФСБ рассказала новые подробности о задержанных участниках покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева в Москве — Любомире Корбе и Викторе Васине. Первый был непосредственным исполнителем покушения, второго назвали его пособником.

Спецслужба уточнила, что оба признали вину и сообщили об обстоятельствах подготовки покушения, которое планировалось по заданию СБУ.

Материалы по теме:
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев: биография, карьера
Генерал-лейтенант Владимир Алексеев:биография, карьера
6 февраля 2026
ФСБ раскрыла покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Что известно о международной операции, 65-летнем киллере и его пособниках?
ФСБ раскрыла покушение на генерал-лейтенанта Алексеева.Что известно о международной операции, 65-летнем киллере и его пособниках?
8 февраля 2026
Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину
Генерала Алексеева пытались убить россияне пенсионного возраста. Киллер арестован, одна пособница бежала на Украину
8 февраля 2026

По данным от ФСБ, Корба был завербован сотрудником СБУ в августе 2025 года в Тернополе, прошел стрелковую подготовку на полигоне в Киеве, проверен с помощью «полиграфа», проинструктирован о связи через Zoom и приехал в Россию в августе 2025 года по маршруту Киев — КишиневТбилиси — Москва. В вербовке Корбы при содействии польских спецслужб был задействован его сын — 27-летний гражданин Польши Любош Корба, живущий в Катовице.

Каждый месяц СБУ платила Корбе в криптовалюте (сам он уточнил, что каждый месяц ему платили две тысячи долларов). Он наблюдал за высокопоставленными военнослужащими, забрал из схрона в Московской области пистолет «ПМ» с глушителем и боекомплектом, заложенный спецслужбами Украины, а также электронный ключ от подъезда, где жил Алексеев. Ключ ему передала через тайник Зинаида Серебрицкая — еще одна участница подготовки. Она сняла квартиру в том же доме.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Стало известно о ракетной атаке ВСУ на столицу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok