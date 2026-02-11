Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
20:52, 11 февраля 2026Спорт

Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

Фигурист Гуменник пропустил тренировку после короткой программы на Олимпиаде
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Katie Stratman / Imagn Images / Reuters

Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку после короткой программы на Олимпиаде. Об этом сообщает Sport24.

Гуменник — не единственный спортсмен, пропустивший тренировку. Например, из фигуристов, принимавших участие в третьей разминке короткой программы, на занятие пришел только американец Эндрю Торгашев.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Медальный зачет Олимпиады-2026: турнирная таблица
Медальный зачет Олимпиады-2026:турнирная таблица
Сегодня

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист российского происхождения Илья Малинин.

Ранее 23-летний Гуменник был вынужден поменять музыкальное сопровождение к короткой программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». В итоге россиянин изменил музыку и представил программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    На Олимпиаде впервые за 12 лет сыграют звезды НХЛ.

    Кто главный фаворит турнира и смог бы он одолеть команду российских звезд?
    Савелий Коростелев

    Провал российских лыжников, демарш украинца, Гуменник вступил в борьбу за медаль. Как прошел четвертый день Олимпиады

    Алена Крылова

    Расписание Олимпиады на 10 февраля. За кого из россиян болеть в четвертый день Игр в Италии?

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Рютте ответил на вопрос о гарантиях безопасности для России

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Корнелюк отреагировал на слова Макаревича фразой о бесконечной глупости

    Россиянам рассказали о снижении цен на овощи в начале года

    Названы недостатки самого популярного iPhone

    Названа цена самой дешевой большой квартиры Петербурга

    Медведев рассказал об одном итоге СВО

    Каллас расстроилась из-за идеи провести выборы на Украине

    Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok