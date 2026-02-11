Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

Фигурист Гуменник пропустил тренировку после короткой программы на Олимпиаде

Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку после короткой программы на Олимпиаде. Об этом сообщает Sport24.

Гуменник — не единственный спортсмен, пропустивший тренировку. Например, из фигуристов, принимавших участие в третьей разминке короткой программы, на занятие пришел только американец Эндрю Торгашев.

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист российского происхождения Илья Малинин.

Ранее 23-летний Гуменник был вынужден поменять музыкальное сопровождение к короткой программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». В итоге россиянин изменил музыку и представил программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.

Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.