Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку на Олимпиаде

Российский фигурист Гуменник прогулял тренировку после короткой программы на Олимпиаде. Об этом сообщает Sport24.
Гуменник — не единственный спортсмен, пропустивший тренировку. Например, из фигуристов, принимавших участие в третьей разминке короткой программы, на занятие пришел только американец Эндрю Торгашев.
Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист российского происхождения Илья Малинин.
Ранее 23-летний Гуменник был вынужден поменять музыкальное сопровождение к короткой программе. У него возникли проблемы с авторскими правами на трек из фильма «Парфюмер». В итоге россиянин изменил музыку и представил программу под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна.
Фигуристы-одиночники покажут произвольную программу в пятницу, 13 февраля. Соревнования начнутся в 21:00 по московскому времени.
Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko