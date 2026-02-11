Тренер российских шорт-трекистов описал отношение спортсменов к условиям на Олимпиаде

Тренер шорт-трекистов Крыловой и Посашкова Максимов: Они всем довольны на ОИ

Андрей Максимов, главный тренер сборной России по шорт-треку, описал отношение его подопечных Алены Крыловой и Ивана Посашкова к условиям на зимних Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По словам специалиста, россияне очень довольны. «Питание шикарное, живут по одному человеку. То есть все сделано для того, чтобы показать максимальный результат», — отметил тренер.

Максимов также рассказал о настроении спортсменов. «Все отлично, настроение отличное, ходят, общаются, никаких там косых взглядов или чего-то еще не было замечено», — заявил специалист.

Ранее Посашков провалил квалификацию на дистанции 1000 метров, а Посашкова — на дистанции 500 метров. 14 февраля россиянка выступит в квалификации на дистанции 1000 метров, а ее партнер по сборной — на 1500-метровке.