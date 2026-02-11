Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
14:04, 11 февраля 2026Спорт

В МОК отреагировали на нарушение украинским скелетонистом запрета на провокационный шлем

МОК еще раз обсудит со скелетонистом Гераскевичем запрет на провокационный шлем
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на нарушение украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем запрета на использование шлема с фото погибших спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что МОК еще раз обсудит со скелетонистом запрет. «Повторим, что у него есть масса возможностей выразить свою скорбь. Дело не в самом посыле, дело в месте, где пытаются этот посыл донести», — заявил Адамс.

Ранее МОК запретил Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. После этого он вышел в провокационном шлеме на тренировку.

11 февраля украинская фристайлистка Екатерина Коцар заявила о том, что МОК заставил ее поменять шлем перед стартом Игр-2026. Спортсменка рассказала, что выступала в шлеме с надписью Be brave like Ukranians.

