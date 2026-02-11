В МОК отреагировали на нарушение украинским скелетонистом запрета на провокационный шлем

МОК еще раз обсудит со скелетонистом Гераскевичем запрет на провокационный шлем

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс отреагировал на нарушение украинским скелетонистом Владиславом Гераскевичем запрета на использование шлема с фото погибших спортсменов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что МОК еще раз обсудит со скелетонистом запрет. «Повторим, что у него есть масса возможностей выразить свою скорбь. Дело не в самом посыле, дело в месте, где пытаются этот посыл донести», — заявил Адамс.

Ранее МОК запретил Гераскевичу выступать и тренироваться в шлеме с изображением погибших украинских спортсменов, но при этом разрешил носить черную траурную повязку. После этого он вышел в провокационном шлеме на тренировку.

11 февраля украинская фристайлистка Екатерина Коцар заявила о том, что МОК заставил ее поменять шлем перед стартом Игр-2026. Спортсменка рассказала, что выступала в шлеме с надписью Be brave like Ukranians.