14:15, 12 февраля 2026Спорт

Губерниев ответил выступившему против участия россиян в Олимпиаде Пихлеру

Комментатор Губерниев: Пихлер, ты — свинья! Чертов лицемер!
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Софья Сандурская / ТАСС

Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале ответил выступившему против участия россиян в Олимпиаде тренеру по биатлону Вольфгангу Пихлеру..

«Чертов лицемер! Женскую сборную России загубил. Получил кучу денег, ничего не выиграл, после его работы разгребали допинговые дела! Пихлер — ты свинья! Жаль ему спортсменов, но участвовать они не должны... Тьфу на Пихлера!» — написал Губерниев.

Ранее Пихлер заявил, что хорошо относится к России. При этом он отметил, что российских спортсменов не стоило допускать до Олимпиады.

В данный момент 71-летний Пихлер работает тренером сборной Болгарии по биатлону. 11 февраля его подопечная Лора Христова завоевала бронзовую медаль в индивидуальной гонке. Ее успех Пихлер назвал одним из самых неожиданных в карьере.

С 2011 по 2014 год Пихлер тренировал женскую сборную России. Кроме того, он работал с командой Швеции.

