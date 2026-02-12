Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

Норвежцы продолжили лидировать в медальном зачете после пятого дня Олимпиады

В Милане завершился пятый день Олимпийских игр (ОИ), сборная Норвегии продолжили лидировать в медальном зачете. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Всего было разыграно восемь комплектов наград. Среди претендентов на медали россиян не было. Лидерство в неофициальном медальном зачете после пятого дня Олимпиады сохранила сборная Норвегии, которая завоевала 7 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали. На второй строчке идут американцы (4-6-2), на третьей — итальянцы (4-2-7).

Появился первый трехкратный чемпион Игр-2026

Третье золото на соревнованиях в Италии завоевал швейцарский горнолыжник Франьо фон Альмен. 11 февраля спортсмен был лучшим в супергиганте. До этого швейцарец победил в скоростном спуске и в комбинации (в паре с Танги Нефом).

Франьо фон Альмен Фото: Christian Hartmann / Reuters

Для 24-летнего фон Альмена нынешние Игры дебютные. Ему удалось повторить достижение 58-летней давности. На Олимпиаде-1968 француз Жан-Клод Килли также взял три золота в горнолыжном спорте. В 1968 году он победил в соревнованиях по скоростному спуску, гигантскому слалому и слалому.

Единственный участник-трансгендер провалился в могуле

10 февраля Daily Mail сообщила об участии в Олимпиаде-2026 единственной спортсменки-трансгендера (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ) — шведской фристайлистки Элис Лундхольм. Уточнялось, что фристайлистка родилась женщиной, но идентифицирует себя как мужчина.

Я совершил каминг-аут и идентифицировал себя как мужчину. Но я соревнуюсь с женщинами, потому что у них такие же возможности, как и у меня. И это всех устраивает Элис Лундхольм шведская фристайлистка

На соревнованиях в Италии спортсменка провалила квалификацию. По итогам двух попыток Лундхольм набрала 59,22 бала. Она заняла 25-е место и не смогла пройти в финал, куда отобрались 20 лучших спортсменок.

Элис Лундхольм (слева) Фото: Michael Reaves / Getty Images

Австралийский сноубордист Кэм Болтон получил тяжелую травму

35-летний Кэм Болтон планировал представить Австралию на Олимпиаде-2026 в сноуборд-кроссе. Игры в Италии могли стать четвертыми в карьере 35-летнего спортсмена, но теперь он потерял шансы выступить на соревнованиях.

Кэм Болтон Фото: Matthias Hangst / Getty Images

9 февраля спортсмен неудачно упал на тренировке, но не стал обращаться к врачам. Сделал это он только после того, как 10 февраля его состояние ухудшилось. Австралиец испытывал серьезные болевые ощущение в шее. Болтона отправили в больницу на вертолете, там у него диагностировали два перелома шейного отдела позвоночника.

Болгария взяла медаль в биатлоне впервые за 24 года

Самая сенсационная медаль дня была завоевана в биатлоне. Болгарка Лора Христова выиграла бронзовую медаль в индивидуальной гонке.

Это первая медаль страны в биатлоне с 2022 года. Тогда на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Ирина Никульчина заняла третье место в гонке преследования.

Выиграла гонку Жюлия Симон, преодолевшая 20-километровую дистанцию за 41 минуту 15,6 секунды с одним промахом. Серебро взяла ее соотечественница Лу Жанмонно (+53,1 секунды, два промаха). Христова уступила Симон 1 минуту 4,5 секунды, не допустив ни одного промаха.

На Олимпиаде стартовал мужской хоккейный турнир

Мужской хоккейный турнир на Олимпиаде стартовал матчем действующих чемпионов — финнов — с командой Словакии. Неожиданно для многих, встреча завершилась поражением суоми со счетом 1:4.

Дублем у словаков отличился Юрай Слафковски, еще по шайбе забросили Далибор Дворски и Адам Ружичка. Единственный гол финнов на счету Ээли Толванена

Игроки сборной Финляндии Фото: David W Cerny / Reuters

Во втором голе сборной Словакии приняли участие защитник Мартин Гернат и форвард Адам Лишка, выступающие в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Гернат представляет «Локомотив», Лишка — «Северсталь». Автор четвертой шайбы Адам Ружичка играет за московский «Спартак».

Во втором матче дня хозяева Олимпиады итальянцы встречались с командой Швеции. Скандинавы одержали волевую победу со счетом 5:2.

Французский дуэт Сизерон — Фурнье-Бодри выиграл золото в танцах на льду

Французы Гийом Сизерон и Лоранс Фурнье-Бодри выиграли золотые медали в танцах на льду. Пара набрала 225,82 балла по сумме двух программ.

Серебряные медали выиграла американцы Мэдисон Чок и Эвана Бэйтс, которые получили от судей 224,39 балла. Бронзовые награды завоевали канадские фигуристы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, в активе которых 217,74 очка.