Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:06, 12 февраля 2026Путешествия

Пассажирка севшего в поле самолета попросила Путина вернуть пилотам работу

Пассажирка «Уральских авиалиний» попросила Путина вернуть пилотам работу
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева
СюжетАварийная посадка самолета

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Пассажирка самолета «Уральских авиалиний», аварийно севшего в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, попросила президента России Владимира Путина вернуть пилотам работу и прекратить уголовное дело в их отношении. Об этом сообщает информационный портал «Горсайт».

Уточняется, что многие из пассажиров лайнера вступились за Сергея Белова и Эдуарда Семенова, которые в ту ночь управляли самолетом. Они считают, что пилоты совершили чудо, благодаря которому все находившиеся на борту люди остались живы и невредимы.

Одна из участников событий по имени Юлия обратилась в приемную российского президента. «Мы абсолютно счастливы, что нам сохранили жизни. Но из-за этого летчик (Белов — прим. "Ленты.ру") лишился возможности работать по профессии, а на его иждивении находится мать-инвалид, которая требует ухода. Надеюсь, ситуацию возьмут на контроль и проследят, что все пройдет в рамках закона», — объяснила россиянка.

Материалы по теме:
В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?
В России произошли два похожих аварийных случая с двигателями самолетов. Что стало причиной экстренной посадки?
8 декабря 2023
«Его пытаются уничтожить финансово». Посадивший самолет в поле российский пилот стал работать курьером ради помощи матери-инвалиду
«Его пытаются уничтожить финансово». Посадивший самолет в поле российский пилот стал работать курьером ради помощи матери-инвалиду
28 января 2026

Ранее сообщалось, что Белов лишился работы и стал курьером ради помощи матери-инвалиду. Более того, в его отношении возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. При этом у авиакомпании и пассажиров к нему претензий нет.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию в апреле 2024-го, как и второй пилот Эдуард Семенов, который устроился в такси.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ атаковали арктический регион России. Тяжелые дроны пролетели почти две тысячи километров. Откуда они летели?

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Бывшая советская страна запретит ввоз старых автомобилей

    В МИД России ответили на вопрос о переговорах по Украине в США

    Возможность справиться с непогодой нашли в цифровизации логистики

    Экс-генсек НАТО оценил идею разрыва отношений Европы и США

    Россиянин дважды за ночь совершил одно и то же преступление и попался

    Массовые блокировки Apple россиян объяснили

    В Петербурге пропали двое детей матери-сектантки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok