Пассажирка севшего в поле самолета попросила Путина вернуть пилотам работу

Пассажирка «Уральских авиалиний» попросила Путина вернуть пилотам работу

Пассажирка самолета «Уральских авиалиний», аварийно севшего в пшеничном поле под Новосибирском в 2023 году, попросила президента России Владимира Путина вернуть пилотам работу и прекратить уголовное дело в их отношении. Об этом сообщает информационный портал «Горсайт».

Уточняется, что многие из пассажиров лайнера вступились за Сергея Белова и Эдуарда Семенова, которые в ту ночь управляли самолетом. Они считают, что пилоты совершили чудо, благодаря которому все находившиеся на борту люди остались живы и невредимы.

Одна из участников событий по имени Юлия обратилась в приемную российского президента. «Мы абсолютно счастливы, что нам сохранили жизни. Но из-за этого летчик (Белов — прим. "Ленты.ру") лишился возможности работать по профессии, а на его иждивении находится мать-инвалид, которая требует ухода. Надеюсь, ситуацию возьмут на контроль и проследят, что все пройдет в рамках закона», — объяснила россиянка.

Ранее сообщалось, что Белов лишился работы и стал курьером ради помощи матери-инвалиду. Более того, в его отношении возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. При этом у авиакомпании и пассажиров к нему претензий нет.

Аварийная посадка самолета «Уральских авиалиний» в поле произошла 12 сентября 2023 года. На борту лайнера находились около 170 человек, в том числе 23 ребенка. Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию в апреле 2024-го, как и второй пилот Эдуард Семенов, который устроился в такси.

