Посадивший самолет в поле и спасший 167 человек пилот Белов работает курьером

Бывший пилот «Уральских авиалиний» Сергей Белов, посадивший в 2023 году самолет Airbus A320 в пшеничном поле Новосибирской области, лишился работы и стал курьером. Командира экипажа, спасшего жизни 167 человек, не допускают к полетам и требуют выплатить почти 119 миллионов рублей в качестве компенсации за повреждение воздушного судна.

В отношении Белова возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта». Летом 2025-го ему предъявили обвинение, хотя претензий ни у авиакомпании, ни у пассажиров к летчику нет. Кроме того, недавно «Уральские авиалинии» получили страховое возмещение в размере более миллиарда рублей.

По информации Mash, Белов имеет действующее удостоверение командира воздушного судна и мечтает вернуться в авиацию, однако из-за уголовного дела не может работать по профессии. Вместо этого ему, чтобы заработать на жизнь и помочь матери-инвалиду, приходится трудиться на перевозках в компании своих знакомых.

Командир воздушного судна «Уральских авиалиний» пилот Сергей Белов Фото: ТГ «Уральских авиалиний» / ТАСС

В Госдуме предложили покрыть многомиллионный иск к пилоту

Вице-спикер российской Госдумы Борис Чернышов заявил, что шокирован требованием взыскать с Белова почти 119 миллионов рублей. По его словам, пилота, совершившего героическую посадку в поле, «теперь пытаются уничтожить финансово».

Депутат уведомил, что уже направил обращение в Росавиацию с предложением государству взять на себя расходы по иску к летчику.

Чернышов отметил, что пилота-героя необходимо немедленно вернуть к летной работе.

Длящиеся судебные тяжбы не имеют никакого отношения к его профессиональному мастерству. Необходимо провести его внеочередную аттестацию, независимо подтвердить уровень летной подготовки — и он снова будет в небе. Борис Чернышов Вице-спикер Госдумы

За пилота также вступился председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он призвал защитить оставшегося без работы в авиакомпании Белова. Депутат напомнил про благополучный исход аварийной посадки самолета и отметил, что за это нужно было поблагодарить летчика и вручить ему награду.

Фото: МЧС России / ТАСС

Нилов добавил, что в России есть случаи, когда водители личного автомобиля попадают по своей вине в аварию, и за них страховая компания выплачивает компенсацию потерпевшей стороне. При этом, продолжил он, работодатель с водителя также пытается взыскать средства за причиненный ущерб.

«Считаю, что в обязательном порядке такая категория работников должна иметь дополнительную страховку, покрывающую все риски. Такая законодательная инициатива была направлена в правительство — это поправки в трудовое законодательство», — сообщил Нилов, призвав защитить пилота.

При этом перевозчик заверил, что не предъявлял исков к летчику. «Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. У авиакомпании нет финансовых претензий к нему. Мы не предъявляли ему иски имущественного характера... Не было никаких исков», — заявили в пресс-службе.

Самолет должен был приземлиться в Омске, но сел в поле

12 сентября 2023 года Airbus A320, выполнявший рейс из Сочи в Омск, сел в поле в Убинском районе Новосибирской области. Перед посадкой в аэропорту прибытия сработала электронная сигнализация о низком уровне жидкости в одной из гидросистем. Причиной неисправности стал разрыв некачественного гидравлического шланга.

В надежде на изменение ситуации пилоты ушли на второй круг, но проблема не исчезла. Тогда летчики приняли решение направиться в Новосибирск, так как в аэропорту Омска могло не хватить длины взлетно-посадочной полосы и лайнер мог на полной скорости вылететь за ее пределы.

Фото: Транспортная прокуратура / ТАСС

Во время полета в Новосибирск летчики поняли, что расход топлива слишком большой. По словам Белова, причиной этого стали незакрывшиеся створки шасси и сильное ухудшение погодных условий. Стало ясно, что до аэропорта лайнер не дотянет, а возвращаться в Омск уже поздно. Желая спасти людей (на борту находилось 167 человек: 161 пассажир, в том числе 23 ребенка, и 6 членов экипажа), пилоты приняли решение посадить самолет на пшеничное поле.

В результате все находившиеся на борту люди остались живы. Пассажирам выплатили свыше 15 миллионов рублей в качестве компенсации. Некоторые из них не стали обращаться за деньгами, зная о такой возможности.

В 2024 году пресс-секретарь «Уральских авиалиний» Вера Гасникова сообщила, что Сергей Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. А второй пилот Эдуард Семенов устроился работать в такси. Его супруга рассказала, что после отстранения от полетов семья семь месяцев жила на сбережения, но затем накопления иссякли и мужу пришлось искать другой источник заработка.