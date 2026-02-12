Появилось расписание выступлений российских спортсменов на Олимпиаде 14 февраля

Два российских спортсмена выступят на Олимпиаде 14 февраля

В субботу, 14 февраля, на Олимпиаде-2026 выступят два российских спортсмена. Расписание появилось на сайте соревнований.

В 22:15 по московскому времени начнутся соревнования по шорт-треку. Россиянин Иван Посашков выступит в квалификации на дистанции 1500 метров. Ранее он не прошел квалификацию на дистанции 1000 метров, придя к финишу четвертым в своем заезде.

В 22:59 по московскому времени стартует квалификация на дистанции 1000 метров среди женщин. В ней примет участие Алена Крылова. До этого она не сумела завершить заезд на 500 метров из-за падения.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.