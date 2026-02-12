Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
17:04, 12 февраля 2026Спорт

Швейцарцы переиграли французов в матче мужского хоккейного турнира Олимпиады

Сборная Швейцарии обыграла команду Франции на Олимпиаде со счетом 4:0
Владислав Уткин

Фото: Mike Segar / Pool / Reuters

Швейцарцы переиграли французов в матче мужского олимпийского хоккейного турнира. Трансляция соревнований ведется в Okko.

Встреча завершилась победой Швейцарии со счетом 4:0. Дублем отметился Тимо Майер. Еще по шайбе забросили Дамьен Риа и Янис Мозер.

В первой комбинации с голом Риа принял участие форвард Филипп Курашев — сын советского хоккеиста Константина Курашева. Кроме того, на лед в составе швейцарцев вышел другой игрок с российскими корнями — Денис Мальгин.

Таким образом, швейцарцы набрали три очка и возглавили турнирную таблицу группы А. В следующем матче они сыграют со сборной Канады. Игра пройдет 13 февраля, начало запланировано на 23:10 по московскому времени. Французы в тот же день скрестят клюшки с чехами, поединок этих команд начнется в 18:40 по московскому времени.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

