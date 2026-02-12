Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеОлимпиадаСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнес
17:36, 12 февраля 2026Спорт

В МОК раскритиковали политику отстранения стран из-за войн

МОК: Если бы мы отстраняли из-за войн, в Олимпиаде участвовали бы пять стран
Владислав Уткин
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: РИА Новости

В Международном олимпийском комитете (МОК) раскритиковали политику отстранения стран из-за войн. Слова директора организации по коммуникациям Марка Адамса приводит «РИА Новости».

«Отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять стран, а в летних Играх — еще меньше», — сказал Адамс.

Материалы по теме:
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады
Сегодня

Перед началом Игр президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что вопрос о восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР) не поднимался. По этой причине российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

В октябре 2023 года МОК приостановил деятельность ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ответ на это ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая впоследствии была отклонена.

Олимпиада-2026 проходит в Италии 6 по 22 февраля. На Играх соревнуются 13 спортсменов из России.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Зимняя Олимпиада-2026: все самое важное и интересное о главном спортивном событии года

    «Со злым умыслом использовал Игры»

    Украинца выгнали с Олимпиады из-за скандального шлема. Как спортсменов наказывают за политику?

    «Я люблю Россию. Но не сейчас». Бывший тренер сборной выступил резко против участия российских спортсменов в Олимпиаде

    Третье золото швейцарского лыжника, провал шведского трансгендера и перелом шеи на склоне. Итоги пятого дня Олимпиады

    Еще материалы цикла
    Последние новости

    Украинского скелетониста сняли с Олимпиады из-за скандального шлема. Зеленский возмущен

    В России наметилась крупная проблема

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    Катя Лель высказалась о статусе заслуженной артистки

    Стало известно о проблемах в новом жилье Долиной

    В Подмосковье под тяжестью снега обрушилась крыша дома

    Женщина провела месяц в лагере для похудения и описала его фразой «психологическая битва»

    ЦБ дал совет попавшим в долговую яму россиянам

    В сети восхитились внешностью 65-летнего Сергея Пенкина на новых фото

    Москвичей предупредили о новой волне морозов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok