В МОК раскритиковали политику отстранения стран из-за войн

МОК: Если бы мы отстраняли из-за войн, в Олимпиаде участвовали бы пять стран

В Международном олимпийском комитете (МОК) раскритиковали политику отстранения стран из-за войн. Слова директора организации по коммуникациям Марка Адамса приводит «РИА Новости».

«Отстранение Олимпийского комитета России (ОКР) не было протестом против войны. Если бы мы протестовали против войн, сегодня бы в Играх участвовали только пять стран, а в летних Играх — еще меньше», — сказал Адамс.

Перед началом Игр президент МОК Кирсти Ковентри заявила, что вопрос о восстановлении в правах Олимпийского комитета России (ОКР) не поднимался. По этой причине российские спортсмены выступают на Олимпиаде в нейтральном статусе.

В октябре 2023 года МОК приостановил деятельность ОКР до дальнейшего уведомления из-за включения в состав организаций из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В ответ на это ОКР подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, которая впоследствии была отклонена.

Олимпиада-2026 проходит в Италии 6 по 22 февраля. На Играх соревнуются 13 спортсменов из России.