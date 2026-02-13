Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

14:43, 13 февраля 2026Силовые структуры

Мигрант получил жилищные сертификаты на двух жен в российском городе. Это вызвало вопросы у следователей и местных жителей

Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото. Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom

Мигрант получил жилищные сертификаты на двух жен в Пензенской области. В Следственном комитете России заявили, что сертификаты выданы незаконно.

Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»). Правоохранители проверяют факты нарушения прав иных семей, которые также являлись претендентами на получение сертификатов, однако их не получили.

По версии следствия, в феврале в администрации города Сердобска незаконно выдали сертификаты для улучшения жилищных условий двум многодетным семьям, члены которых ранее являлись иностранными гражданами.

О решении сообщила мэр города Марина Ермакова в соцсетях. Местные жители заявили, что квартиры получили мигранты, а также попросили проверить законность выдачи жилья. Они высказали недовольство тем, что обладательницы сертификатов совсем недавно получили российское гражданство и состоят в религиозном браке с уроженцем Таджикистана.

Фото: страница Марины Ермаковой во Вконтакте

После случившегося Ермакова ушла в отставку

После скандала глава Сердобска сообщила в Telegram-канале об увольнении.

Я приняла решение оставить пост главы города. Решение далось непросто, однако в текущих условиях продолжать работу считаю невозможным

Марина Ермаковамэр Сердобска Пензенской области

По ее словам, после масштабной травли она потеряла сон и собирается защищать себя с помощью прокуратуры, следственных органов и суда.

Кроме того, под уголовное преследование попала вся администрация города. По данным Telegram-канала Baza, только одна из женщин, получивших сертификат, является женой мигранта. Информацию о связи ее с другой обладательницей сертификата уже проверяет прокуратура.

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

ИА «Регнум» утверждает, что обе женщины — 32-летняя уроженка Киргизии и 30-летняя уроженка Таджикистана — живут в Сердобске на соседних улицах и воспитывают детей от мужчины, рожденных с разницей в месяц.

Ранее чиновники в Подмосковье подарили квартиру семье мигрантов

В январе семья мигрантов получила государственный сертификат на покупку жилья в Мытищах. Об этом сообщила глава подмосковного города Юлия Купецкая.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В комментариях под публикацией местные жители возмутились решением администрации. Позже Купецкая объяснила, что семья полностью соответствует условиям, необходимым для предоставления жилья. Также она отметила, что семья живет в Мытищах на протяжении 14 лет и в полном составе имеет российское гражданство.

«Особо хочу выделить, что два родных брата Тахмины сегодня на передовой, на СВО, защищают нашу страну, проявляя героизм. Они оба тяжело ранены и награждены высокими государственными наградами, включая ордена Мужества и медали "За отвагу"», — подчеркнула Купецкая.

Материалы по теме:
Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами
Десятки нелегалов нашли в одном из хостелов Москвы. Рейд провели после смерти члена «Русской общины» в драке с мигрантами
10 сентября 2025
Депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков, лишили зарплаты. Его обвинили в недостаточно эффективной работе
Депутата, назвавшего ХМАО исторической родиной узбеков, лишили зарплаты. Его обвинили в недостаточно эффективной работе
3 июля 2025
Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона
Масштабная операция против мигрантов прошла в России. Несколько тысяч иностранцев выдворят из одного региона
1 ноября 2025
