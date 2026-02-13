Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной хоккей: Олимпиада, день 6

10:46, 13 февраля 2026Спорт

Олимпийская чемпионка понадеялась на медаль лыжника Коростелева на Играх-2026

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:
Савелий Коростелев

Савелий Коростелев. Фото: Tom Weller / Getty Images

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Анна Богалий выразила надежду, что российский лыжник Савелий Коростелев завоюет медаль на зимних Играх-2026 в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

Бывшая спортсменка отметила, что верит в соотечественника. «Сегодня гонка стартует после обеда, может быть, будет еще одна дисциплина, у него есть возможность. Если рассматривать 13 спортсменов, самый реальный — это он», — заявила Богалий.

В пятницу, 13 февраля, Коростелев выступит в гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем. 21 февраля россиянин примет участие в масс-старте. Ранее он занял на Играх четвертое место в скиатлоне и не смог пройти квалификацию в спринте.

На Олимпиаде-2026 выступают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе. На данный момент они не завоевали ни одной медали.

