Российский фигурист Гуменник показал произвольную программу на Олимпиаде

Россиянин Гуменник получил за произвольную программу на Олимпиаде 184,49 балла

Российский фигурист Петр Гуменник показал произвольную программу. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Спортсмен получил от судей 184,49 балла. Россиянин выступил 13-м среди всех спортсменов, он откатал произвольную программу без падений.

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.

Это первая Олимпиада для Гуменника. Он является чемпионом России.