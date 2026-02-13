Реклама

23:25, 13 февраля 2026Спорт

Российский фигурист Гуменник показал произвольную программу на Олимпиаде

Россиянин Гуменник получил за произвольную программу на Олимпиаде 184,49 балла
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Reuters

Российский фигурист Петр Гуменник показал произвольную программу. Трансляция соревнований ведется на Okko.

Спортсмен получил от судей 184,49 балла. Россиянин выступил 13-м среди всех спортсменов, он откатал произвольную программу без падений.

Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.

Это первая Олимпиада для Гуменника. Он является чемпионом России.

Все трансляции с соревнований зимней Олимпиады-2026, а также обзоры и эксклюзивные интервью со спортсменами можно посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko

