Российский фигурист Гуменник показал произвольную программу на Олимпиаде

Российский фигурист Петр Гуменник показал произвольную программу. Трансляция соревнований ведется на Okko.
Спортсмен получил от судей 184,49 балла. Россиянин выступил 13-м среди всех спортсменов, он откатал произвольную программу без падений.
Гуменник стал 12-м по результатам короткой программы на Олимпиаде-2026. Таким образом, он сумел квалифицироваться в произвольную программу. Победителем стал американский фигурист русского происхождения Илья Малинин.
Это первая Олимпиада для Гуменника. Он является чемпионом России.
