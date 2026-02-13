Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Спорт
16:51, 13 февраля 2026Спорт

Сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию на Олимпиаде-2026

Сборная Финляндии по хоккею со счетом 4:1 обыграла Швецию на Олимпиаде-2026
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
ЦиклЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Marton Monus / Reuters

Мужская сборная Финляндии по хоккею обыграла Швецию в матче второго тура группового этапа на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в пятницу, 13 февраля, и завершилась со счетом 4:1 в пользу финнов. В составе победителей голами отметились Николас Матинпало, Антон Лунделль, Йоэль Армиа и Микко Рантанен. У шведов шайбу забросил Расмус Далин.

Теперь в активе сборных Швеции и Финляндии по три очка. Команды после второго тура делят второе место в группе B.

В параллельном матче в рамках группы B Словакия обыграла Италию (3:2). Словаки набрали шесть очков и возглавляют квартет.

