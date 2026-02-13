Украинский скелетонист оценил отстранение от Олимпиады фразой о России

Скелетонист Гераскевич обвинил РФ в праздновании его отстранения от Олимпиады

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич оценил отстранение от Олимпийских игр 2026 года в Италии фразой о России. Его слова приводит «Суспільне».

Спортсмен обвинил Россию в праздновании его дисквалификации на Олимпиаде. Он заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы давит на украинских спортсменов, продвигая возвращение россиян на Игры. По словам Гераскевича, решение МОК несправедливо и отражает политическую подоплеку. «МОК не на той стороне истории», — подчеркнул он.

Гераскевич был дисквалифицирован 12 февраля из-за желания выступить в шлеме, на котором изображены погибшие украинские спортсмены. МОК запретил ему использовать эту экипировку и предлагал компромиссные варианты, но украинец на них не согласился.

После этого глава МОК Кирсти Ковентри объяснила, почему считает отстранение Гераскевича от участия в зимних Играх 2026 года справедливым. Функционер произнесла фразу «правила есть правила».