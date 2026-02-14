Реклама

14:46, 14 февраля 2026Спорт

Российский фигурист Гуменник уехал с соревнований на Олимпиаде на метро

Российский фигурист Гуменник уехал с произвольной программы на Играх на метро
Владислав Уткин

Фото: Shunik Denisovich / Anadolu via Getty Images

Российский фигурист Петр Гуменник уехал с соревнований на Олимпийских играх-2026 в Милане на метро. Об этом сообщает Telegram-канал «Хоккей и Lysenkov TV».

Фото с Гуменником в метро Милана сделала поклонница фигурного катания из Японии. Когда она спросила у фигуриста, почему тот решил добираться с соревнований на общественном транспорте, он ответил: «Потому что так быстрее».

Материалы по теме:
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов. Как прошел шестой день Олимпиады
Отстранение украинца, россиянки без медалей и взрывной дебют канадских хоккеистов.Как прошел шестой день Олимпиады
13 февраля 2026
Расписание Олимпиады-2026: полный график по дням
Расписание Олимпиады-2026:полный график по дням
9 февраля 2026

Гуменник занял шестое место по итогам короткой и произвольной программ на Олимпиаде-2026. Он набрал 271,21 балла. После проката россиянин заявил, что доволен выступлением.

По сумме двух прокатов олимпийским чемпионом стал Михаил Шайдоров из Казахстана, в его активе 291,58 балла. Серебряную медаль выиграл японец Юма Кагияма (280,06), бронзу — его соотечественник Сюн Сато (274,90).

