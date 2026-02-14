Шведы обвинили канадцев в жульничестве на Олимпиаде. Слова тренера сборной Швеции по керлингу Фредрика Линдберга приводит Aftonbladet.
«Мы знаем, что они делают, и видели это раньше. Мы пытались работать над тем, чтобы в World Curling занялись этим вопросом, но в крупных организациях все идет медленно, и нам не удается добиться тех изменений, которые мы хотим видеть», — заявил Линдберг.
Отмечается, что во время матча канадские керлингисты повторно касались камней, но судьи игнорировали эти нарушения правил. «Главный судья не знал правил, и нам пришлось их поправлять. А потом судьи побоялись что-либо предпринять», — сказал впоследствии игрок шведской команды Оскар Эрикссон.
Шведы являются действующими олимпийскими чемпионами. Текущий турнир они начали с трех поражений подряд.
