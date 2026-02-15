Фуркад оценил полученное после дисквалификации российского биатлониста золото

Биатлонист Фуркад оценил полученное после дисквалификации Устюгова золото

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил полученное после дисквалификации российского спортсмена Евгения Устюгова золото зимней Олимпиады-2010. Его слова приводит Reuters.

«Я никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться 16 лет. Эта медаль — не про эмоции из Ванкувера. Она про чистый спорт. Олимпиада — это не просто соревнования. Это место, где ты должен играть по правилам», — сказал Фуркад.

Также Фуркад добавил, что эта история доказывает необходимость соблюдения правил. «Нужно уважать других. Это то, что делает нас людьми», — заявил спортсмен.

Ранее Международный союз биатлонистов лишил россиянина Евгения Устюгова золотой медали за победу в масс-старте Олимпиады-2010 в Ванкувере. Фуркад финишировал в той гонке вторым, поэтому награда перешла к нему.

В сентябре 2025 года Устюгов был лишен золота Олимпиады в Сочи, которое он добыл в эстафетной гонке вместе с Алексеем Волковым, Антоном Шипулиным и Дмитрием Малышко. Шипулин уже сообщил, что не собирается возвращать свою медаль.