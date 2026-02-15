Реклама

08:15, 16 февраля 2026Спорт

Фуркад оценил полученное после дисквалификации российского биатлониста золото

Владислав Уткин
Мартен Фуркад

Мартен Фуркад. Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Французский биатлонист Мартен Фуркад оценил полученное после дисквалификации российского спортсмена Евгения Устюгова золото зимней Олимпиады-2010. Его слова приводит Reuters.

«Я никогда не думал, что биатлонная гонка может длиться 16 лет. Эта медаль — не про эмоции из Ванкувера. Она про чистый спорт. Олимпиада — это не просто соревнования. Это место, где ты должен играть по правилам», — сказал Фуркад.

Также Фуркад добавил, что эта история доказывает необходимость соблюдения правил. «Нужно уважать других. Это то, что делает нас людьми», — заявил спортсмен.

Ранее Международный союз биатлонистов лишил россиянина Евгения Устюгова золотой медали за победу в масс-старте Олимпиады-2010 в Ванкувере. Фуркад финишировал в той гонке вторым, поэтому награда перешла к нему.

В сентябре 2025 года Устюгов был лишен золота Олимпиады в Сочи, которое он добыл в эстафетной гонке вместе с Алексеем Волковым, Антоном Шипулиным и Дмитрием Малышко. Шипулин уже сообщил, что не собирается возвращать свою медаль.

