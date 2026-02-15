Реклама

07:42, 16 февраля 2026Спорт

Тарасова оценила Олимпиаду фразой «нас пригласили, чтобы убить»

Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила Олимпиаду фразой «нас пригласили, чтобы убить». Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Отвечать за чужих несправедливых людей невозможно. А то, что они несправедливы, мы уже увидели по Гуменнику. Нас пригласили на Олимпиаду, чтобы убить, но мы не убьемся и будем работать дальше», — сказала Тарасова.

Также Тарасова отметила, что несмотря на несправедливое, по ее мнению, судейство в фигурном катании на Играх, она ждет хорошего выступления от российской спортсменки Аделии Петросян. «Мне хотелось бы, чтобы ее судили честно. Но даже смешно об этом говорить!» — добавила тренер.

Ранее стали известны детали короткой программы Петросян на Олимпиаде. Российская фигуристка покажет короткую программу 17 февраля. На 19 февраля запланированы прокаты произвольной программы.

