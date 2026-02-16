Реклама

23:37, 16 февраля 2026

Мать и сын впервые в истории выступили на одной зимней Олимпиаде

Владислав Уткин

Фото: Andy Wong / AP

На зимней Олимпиаде-2026 впервые в истории выступили мать и сын — достижение установили горнолыжница Сара Шлепер и ее сын Лассе Гахиола, также соревнующийся в горных лыжах. Об этом сообщает «Чемпионат».

46-летняя Шлепер 12 февраля приняла участие в соревнованиях по супергиганту, где заняла 26-е место. Также она выступала в гигантском слаломе, но была дисквалифицирована из-за того, что ее ботинки были выше допустимой нормы.

18-летний Гаксиола 14 февраля занял 53-е место в гигантском слаломе. Он не смог финишировать в слаломной гонке, где с дистанции также сошел россиянин Семен Ефимов.

Кроме того, Шлепер стала самой возрастной горнолыжницей в истории зимних Олимпиад. Она выступала на семи Олимпийских играх. Спортсменка один раз побеждала на этапе Кубка мира, а на первенствах планеты ее лучшим результатом является седьмое место.

